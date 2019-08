Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česi sadia pre budúcnosť: Vysadia 10 miliónov stromov a teplotu schladia o 3 stupne

Majú pomôcť životnému prostrediu a odvráteniu klimatických zmien.

— Foto: Unsplash/David Vig

PRAHA 9. augusta - Česi plánujú vysadiť milióny stromov v horizonte najbližších piatich rokov. Potvrdil to aj minister životného prostredia Českej republiky. Informuje o tom ČT24.

Stromy namiesto parkovísk

„Chceme dať dohromady všetkých aktívnych ľudí, ktorí by v priebehu piatich rokov vysadili desať miliónov stromov. Za každého obyvateľa jeden,“ uviedol Miroslav Kundrata, riaditeľ pre stratégie z Nadace Partnerství.

Minister životného prostredia ČR Richard Brabec potvrdil, že sa budú počítať aj stromy, ktoré ľudia vysadia na svojich súkromných pozemkoch, záhradách a sadoch. „Spolupracujeme s desiatkami subjektov, s úradmi, školami, firmami,“ dodáva. On a jeho kolegovia veria, že projekt uspeje. Prieskum organizácie Ipsos totiž ukázal, že až 73 % obyvateľov Českej republiky súhlasí s výsadbou nových stromov, a to na úkor parkovísk. Zároveň však dodávajú, že štát by sa mal viac venovať skvalitneniu zdravotníctva, zavedeniu pitnej vode a kanalizácii.

Prečítajte si tiež: V Indii vysadili za 12 hodín neuveriteľných 66 miliónov stromov. Chcú odvrátiť príchod klimatických zmien

Výsadby stromov, našťastie, prebiehajú po celom svete Foto: MacDill AFB

Výsadba má pomôcť

Výskum ministerstva odhalil, že desať miliónov stromov dokáže vytvoriť zásobu kyslíku pre tridsať miliónov ľudí a spôsobí ochladenie o 3 °C na rozlohe 200 kilometrov štvorcových. Ďalšou úlohou, ktorou sa aktivisti musia neodvratne zaoberať, je výber vhodnej lokality výsadby.

V Říčanoch pri Prahe sa podobný projekt už organizoval, miestni tam vysadili stromy o rozlohe siedmich hektárov. Teraz plánujú výsadbu ďalších. „Hľadáme vlastníkov, ktorí by si povedali, že lepšie ako prenajímať polia je dať ich na dobrú vec,“ povedal pre ČT24 Vladimír Kořen, starosta Říčian.