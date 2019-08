Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Takéto masky ste videli len vo filme: Dvaja Slováci vyrábajú unikátne kostýmy, ktoré vám vyrazia dych

Maskbusters vytvárajú na rôzne podujatia masky, za ktorými sa otočí každý okoloidúci.

Kostýmy Maskbusters zaujmú hneď na prvý pohľad — Foto: Archív Maskbusters

BRATISLAVA 10. augusta - Predstavte si postavy z rozprávok v životnej veľkosti alebo tanečníkov, ktorí vám vyrazia dych. Vďaka rôznym maskám sa každý človek môže stať tým, čím len chce byť. Potrebuje k tomu ale šikovných ľudí, ktorí tieto masky vytvoria.

Vladimír Nádaždy a Mário Kačmarik dokážu vytvoriť masky, ktoré len tak neuvidíte. Pri pohľade na ich výtvory by si nejeden človek povedal, že boli vytvorené vo veľkých dielňach, hoci opak je pravdou. Títo dvaja šikovní kamaráti vyrábajú masky vo vlastnej dielni a pracujú na nich dlhé mesiace. Maskbusters, ako sa nazývajú, dokážu dať každému nápadu skutočnú podobu.

Ako ste sa dostali k tomu, že ste začali vyrábať masky?

Vďaka spolupráci s jednou agentúrou, pre ktorú sme kostýmy vyrábali, chceli sme sa ale pohnúť ďalej a pracovať na vlastných nápadoch.

Vaše masky na prvý pohľad zaujmú každého. Pre koho ich vyrábate?

Vyrábame ich pre seba s tým, že ich ponúkame cez agentúry koncovému klientovi a na eventy každého druhu.

Zostávajú masky na Slovensku alebo putujú do zahraničia?

Masky sa vyrábajú na Slovensku a tu aj zostávajú, do zahraničia putujú iba na eventy, na ktoré si ich klient objedná.

Ako vyzerá proces samotnej výroby?

Výroba je dosť zložitá, najprv to chce nápad, ten sa nakresli a podla skice sa začne výroba. Všetko je ručná výroba, preto ideme formou pokus – omyl, až kým nie sme na 100% spokojní s výsledkom.

Ako dlho vám trvá, kým dáte dokopy masku v životnej veľkosti?

Výroba je časovo veľmi náročná. Od nápadu po konečný výsledok prejdú radovo mesiace. Štyri kostýmy Cherry family sme napríklad vyrábali sedem dlhých mesiacov, každý deň, víkendy, sviatky, nonstop.

Človek by povedal, že takéto masky vyrábajú vo veľkých dielňach, no vy to robíte len sami dvaja. Dá sa to zvládnuť?

Určite sa kostýmy vyrábajú aj vo veľkých dielňach a tam to ide aj rýchlejšie. Viac ľudí odvedie viac práce. My sme dvaja vo výrobe a v podstate sa len rozbiehame. Nie je vylúčené, že časom do výroby priberieme ďalšie šikovné ruky. Zatiaľ je to dobre tak, ako to je. Veľké plus u nás je, že sme obaja hrozne pedantí. Kostým musí byť vyrobený na 100%, keď je aj minimálny naznak niečoho, s čím nie sme spokojní, hneď sa vyhadzuje a prerába. To sa hrozne odráža na celkovom čase výroby. O to je ale lepší výsledok. Konečný vizuál by sa ale nezaobišiel bez ďalších ľudí, s ktorými spolupracujeme. Účinkujúci, ktorí sa do kostýmov obliekajú, tanečnici, ľudia, ktorí sú nápomocní s logistikou a tak ďalej. Všetkým patrí veľká vďaka.

Kde všade mohli ľudia vidieť vaše masky?

S ponukou našich kostýmov sme začali len nedávno. Veľkú radosť máme, že naši pretekári mali svoj debut na veľkej cene F1 v Anglicku. Tento víkend ideme potešiť ľudí na Moto GP na rakúsky Red Bull Ring. Zúčastnili sme sa rodinného rozprávkového festivalu Lestival, kde sme mali veľmi dobré ohlasy od návštevníkov. To, že sme odviedli poctivý kus roboty, nám ukázali hlavne najmenší účastníci, ktorí naozaj uverili, že postavy z rozprávok dokážu byť skutočné.

Aká bola najťažšia maska, ktorú ste kedy vyrobili?

Všetky kostýmy sú náročné na výrobu, pokiaľ to má byť urobené na 100%. Kostým sa dá urobiť aj rýchlo a za málo peňazí, len taký je potom aj výsledok. To je cesta, ktorou ísť určite nechceme, prísť niekde na event a hanbiť sa za náš vlastný výtvor by bolo veľmi neprijemne. Najťažšie boli určite stromy Cherry family. Je to rodina štyroch stromov znázorňujúcich štyri ročné obdobia. Výroba zabrala par tisíc hodín poctivej a aj nie práve prijemnej driny. Po 10-12 hodinovej pracovnej doby sme domov chodili ako kominári. Výsledok ale stoji naozaj za to.

