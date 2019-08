V Žiari nad Hronom nainštalovali unikátne dobré skrinky. Budú pomáhať ľuďom v núdzi

Dominika Pacigová

Dobré skrinky s potravinami, knihami či oblečením budú pomáhať najmä tým, ktorí to potrebujú.

ŽIAR NAD HRONOM 10. augusta - Trvanlivé potraviny, knihy, oblečenie či kozmetika. To všetko nájdu ľudia v núdzi v takzvaných dobrých skrinkách v Žiari nad Hronom. S myšlienkou, ktorá posilňuje spolupatričnosť ľudí, prišli dobrovoľníci z Občianskeho združenia Helpi.

Pomoc tým, ktorí to potrebujú

Tomáš Oršula spolu s Michalom Čertíkom založili pred rokom a pol charitatívnu organizáciu Helpi v USA, s odstupom času aj občianske združenie Helpi na Slovensku. „Michal pracoval v medzinárodnej organizácii, a tak mal priamu skúsenosť s tým, aká je zlá situácia v niektorých častiach sveta. Chcel pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú a nemajú dostatok niektorých tovarov, akými sú napríklad potraviny, oblečenie, knihy či kozmetika,“ povedal pre Dobré noviny Tomáš Oršula.

Práve tak vznikla myšlienka takzvaných dobrých skriniek, ktoré sú vo svete známe ako sharing boxy. „Slúžia na bezplatnú komunitnú výmenu tovarov medzi občanmi v duchu prines, čo nepotrebuješ a zober si to, čo potrebuješ,“ dodal s tým, že koncom júla implementovali prvé dve skrinky.

Ľudia sú zvedaví

Obyvateľom sa myšlienka zapáčila. „Ľudia sa pri skrinkách zastavujú, pretože nevedia, o čo ide. Keď sme im vysvetlili, ako dobré skrinky fungujú, boli prekvapení, že si každý môže vziať zadarmo to, čo potrebuje. Častokrát sa však stretávame s otázkami, či sa nebojíme, že nám ich zničia vandali alebo neprispôsobiví občania,“ skonštatoval.

Vybrali si však dostatočne frekventované lokality, a tak dúfajú, že predídu zbytočným problémom. „Veríme, že ľudia pochopia, že to robíme pre nich a ak dobrú skrinku zničia, uškodia v prvom rade sebe. Som však presvedčený, že Žiarčania si na dobré skrinky zvyknú a budú im robiť radosť tak, ako robia po celom svete,“ vysvetlil Tomáš.

Veria, že sa zapoja aj obyvatelia

Najdôležitejšou úlohou ich snahy je zabezpečiť, aby boli skrinky naplnené. „Práve preto sa snažíme šíriť osvetu, povzbudiť a presvedčiť ľudí, že pomáhať treba všetkým. Spočiatku sme naplnili skrinky z vlastných zdrojov. Postupne sme do toho zapojili aj naše rodiny, príbuzných a kamarátov, ktorí žijú v Žiari nad Hronom. Vyzvali sme ich, aby do skriniek priniesli to, čo už nepotrebujú alebo to, čoho majú prebytok,“ prezradil.

Oslovili však už aj miestnych podnikateľov a obchodné reťazce. „Rokujeme s nimi, či by nechceli prispieť do dobrých skriniek tovarom, ktorý by v zmysle našej legislatívy museli zlikvidovať alebo vyhodiť. Veríme, že sa s odstupom času do tejto myšlienky zapoja aj občania a urobia zo Žiaru nad Hronom lepšie mesto na život,“ uzavrel Tomáš Oršula.