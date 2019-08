TASR

Indonézsky prezident chce presťahovať hlavné mesto na Borneo

Súčasná metropola Jakarta sa totiž nachádza pod úrovňou mora a postupne klesá. Je tiež sužovaná chronickými dopravnými zápchami.

Jakarta 8. augusta (TASR) - Indonézsky prezident Joko Widodo vo štvrtok potvrdil, že sa hlavné mesto krajiny presťahuje na ostrov Borneo. Súčasná metropola Jakarta sa totiž nachádza pod úrovňou mora a postupne klesá. Je tiež sužovaná chronickými dopravnými zápchami.

"Hlavné mesto krajiny sa presťahuje na ostrov Kalimantan. Môže byť v Strednom Kalimantane, Východnom Kalimantane alebo Južnom Kalimantane," uviedol prezident na Twitteri, pričom použil indonézsky názov pre Borneo.

"Všetky aspekty sa podrobne skúmajú, takže toto rozhodnutie bude v súlade s našou národnou víziou na ďalších 10, 50, 100 rokov," dodal.

Podľa agentúry DPA pripadajú do úvahy ako pravdepodobné lokality mesto Palangkaraya a oblasť neďaleko prístavu Balikpapan. Experti uvádzajú, že na rozdiel od iných častí Indonézie nie je väčšina Bornea náchylná na zemetrasenia a sopečné erupcie.

Vláda sa chce začať sťahovať do nového hlavného mesta do roku 2024, na konci Jokovho druhého päťročného funkčného obdobia. Minister plánovania Bambang Brodjonegoro už skôr v tomto roku uviedol, že takýto krok by stál do 33 miliárd dolárov (29,4 mld. eur).

Financovanie by zahrňovalo aj povolenie developerom, aby mohli spravovať vládou vlastnené nehnuteľnosti v Jakarte výmenou za pomoc pri budovaní novej metropoly.

Ako hlavné príčiny presťahovania vláda uvádzala dopravné zápchy, časté záplavy a rýchlejší pokles pôdy. Približne 40 percent Jakarty je v súčasnosti pod hladinou mora a stále klesá.

Oblasť Jakarty vrátane satelitných miest je domovom pre 30 miliónov ľudí. Vláda uviedla, že ekonomické straty spôsobené dopravnými zápchami v meste sa ročne odhadujú na sedem miliárd dolárov (6,2 mld. eur).