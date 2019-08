TASR

Zálohovanie má vyčistiť prostredie od odpadu, nie nahradiť triedenie, tvrdí ministerstvo

Obchodníci vo štvrtok uviedli, že namiesto vynakladania miliónov eur za nový systém zálohovania by sa mal zlepšovať súčasný systém triedeného zberu.

Bratislava 8. augusta (TASR) - Zavedením zálohovania sa triedený zber nekončí, zahraničné skúsenosti dokonca ukazujú jeho pozitívny vplyv na triedenie. V reakcii na kritiku Zväzu obchodu (ZO) SR to pre TASR uviedla Zuzana Onufer z tlačového odboru Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Ministerstvo sa tiež bráni, že v rámci celého procesu prípravy zákona viedlo s výrobcami a obchodníkmi, vrátane Zväzu obchodu SR, viacero rozhovorov a rokovaní. „Drvivá väčšina z nich si uvedomovala svoje záväzky voči životnému prostrediu a boli pri rokovaniach konštruktívnymi partnermi," dodala Onufer, ktorá zdôrazňuje, že hlavným dôvodom zavedenia zálohovania je vyčistenie životného prostredia od plastového odpadu.

Na slovenský trh sa podľa ministerstva ročne uvedie miliarda PET fliaš. Z tohto množstva sa podarí vytriediť len niečo vyše 60 percent a zvyšok, teda 400 miliónov plastových fliaš, končí na skládkach a v prírode. Údaje obchodníkov hovoria o 69 percentách vytriedených PET fliaš.

Ministerstvo verí, že vďaka zavedeniu zálohovania sa podarí zrecyklovať 90 percent PET fliaš. Odvoláva sa pritom na skúsenosti zo zahraničia. ZO SR je zas presvedčený, že európsky cieľ do roku 2029 recyklovať 90 percent fliaš sa dá dosiahnuť aj bez toho.

Zálohovanie jednorazových nápojových obalov by malo na Slovensku fungovať od roku 2022. Zákon, ktorý o tom hovorí, poslanci pred prázdninami posunuli do druhého čítania. Opäť sa ním majú zaoberať na septembrovej schôdzi. Suma za zálohovanie by sa mala pohybovať vo výške 12 centov pri PET fľašiach a desať centov pri plechovkách.