Reprezentovala Slovensko, o jej bulímiu sa však nikto nestaral: „Zažíva to väčšina gymnastiek či krasokorčuliarok“

Dominika Pacigová

Dnes o 20:19

O tanci na ľade, úspechoch, pádoch, ale aj bulímii sme sa v štúdiu Dobrých novín rozprávali so slovenskou reprezentantkou Oľgou Beständigovou.

BRATISLAVA 11. augusta - Oľga Beständigová patrí medzi najúspešnejšie slovenské krasokorčuliarky. Počas svojej kariéry zožala mnoho úspechov, súťažila so slávnym tureckým futbalistom Ilhanom Mansizom, prešla si však aj bulímiou.

Váha jej začala kolísať

Krasokorčuľovanie, podobne ako gymnastika či iné športy, má isté požiadavky na výšku a váhu. „Pri krasokorčuľovaní rozhoduje každé deko. Keď som mala osemnásť rokov, začala mi kolísať váha, stratila som menštruáciu a nasadili mi lieky. Začala som registrovať bulímiu,“ povedala Oli Beständigová s tým, že najväčší nátlak pociťovala od trénera, partnera, zväzu či krasokorčuliarskeho okolia.

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Jedného dňa si povedala, že je z bulímie vyčerpaná a takýto život nechce viesť. „Aj keď to nebola jednoduchá cesta, vedela som, že to nie je dobré pre môj organizmus. Paradoxom však bolo, že som vládala trénovať aj súťažiť. Všetko je však o myšlienkach v hlave. V dnešných dňoch je jedlo mojím najväčším koníčkom,“ vysvetlila.

Šíri osvetu

Ako jedna z mála športovkýň rozpráva o tomto probléme otvorene. „Dám ruku do ohňa za to, že každá gymnastka alebo krasokorčuliarka sa potyká s týmito problémami. Každá druhá rieši chudnutie a každá sa minimálne pohráva s touto myšlienkou v hlave,“ uviedla.

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Aj napriek tomu, že o anorexii či bulímii sa nehovorí ľahko, spolu s Valentínou Sedilekovou šíria osvetu. „Je úžasné, keď môže niekto na základe svojich skúseností pomôcť iným. Naším cieľom je šíriť osvetu o poruchách príjmu potravy. Ďalším cieľom je, aby sa ľudia nebáli priznať, ak majú nejaký problém,“ dodala.

Súťažila s futbalistom

Začínala sólovo, neskôr tvorila dlhé roky športovú dvojicu s bratom Jozefom. Počas tureckej show Hviezdy na ľade sa jej cesty preplietli so slávnym tureckým futbalistom Ilhanom Mansizom. „Krasokorčuľovanie bolo pre neho trinástou komnatou. Veľmi ho to však chytilo a bol šikovný,“ prezradila.

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Ich profesionálny vzťah sa im stal osudovým a niekoľko rokov tvorili pár aj v súkromí. Spoločný čas trávili nielen na ľade, ale aj doma. „Ak niekto povie, že práca by sa nemala miešať do súkromia, nemá úplnú pravdu. Akokoľvek som sa snažila, prelínalo sa to. Pri Ilhanovi som sa však naučila veľkej trpezlivosti. Okrem toho ma naučil mnoho vecí, spoznala som nových ľudí, ich mentalitu, ale aj nové tréningové miesta,“ skonštatovala.

Foto: archív Oľgy Beständigovej

Životný úspech

Zožala veľa úspechov, najväčším darom pre ňu, ako pre každú mamu, je dieťa. „Aj napriek tomu, že som bola na olympijských hrách, ktoré sú sviatkom pre každého športovca, za najväčší úspech považujem môjho synčeka. S tým sa nedá nič porovnať,“ doplnila.

Celý rozhovor s Oli Beständigovou si môžete pozrieť v priloženom videu.