Dnes o 15:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Krafth spoluhráčom Dúbravku v Newcastli, podpísal štvorročný kontrakt

Prestupovú čiastku vedenie Newcastlu zatiaľ nezverejnilo.

Bulharský hráč Georgi Milanov (vľavo) a Emil Krafth zo Švédska v zápase A-skupiny kvalifikácie na MS Švédsko - Bulharsko 10. októbra 2016 v Štokholme. — Foto: TASR/AP

Newcastle upon Tyne 8. augusta (TASR) - Švédsky futbalový obranca Emil Krafth podpísal štvorročný kontrakt s účastníkom anglickej Premier League Newcastle United. Prestupovú čiastku vedenie Newcastlu zatiaľ nezverejnilo, no podľa webovej stránky transfermarkt.com zaplatili "The Magpies" francúzskemu klubu SC Amiens 5,4 milióna eur.

„Emil mal minulý týždeň 25. narodeniny a už si v reprezentačnom drese pripísal viac ako 20 štartov. Hral vo Francúzsku a predtým aj v Taliansku, svedčí to o jeho kvalite. Na obrancu má ideálnu výšku a navyše disponuje skvelou angličtinou, čo z neho robí kvalitnú akvizíciu," uviedol tréner Newcastlu Steve Bruce. Krafth sa v Newcastli stretne so slovenským reprezentačným brankárom Martinom Dúbravkom. Informovala agentúra DPA.