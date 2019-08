TASR

Svätoplukovo námestie v Nitre sa zmení, pribudne na ňom nová architektúra

Pribudnú nové architektonické prvky, ktoré navrhli účastníci trojdňového hackathonu.

O možnostiach efektívnych úprav pešej zóny a námestia v Nitre diskutujú skupiny odborníkov na trojdňovom podujatí Hackathon, ktorý sa začal v pondelok 8. júla 2019 na Svätoplukovom námestí a v priestoroch pred Nitrianskym múzeom. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 8. augusta (TASR) – Svätoplukovo námestie v centre Nitry čakajú zmeny. Počas tohto a budúceho roka na ňom pribudnú nové architektonické prvky, ktoré navrhli účastníci trojdňového hackathonu. Ide o podujatie, na ktorom odborníci z rôznych oblastí hľadajú riešenie konkrétneho problému.

V Nitre sa na hackathone začiatkom júla stretli pracovníci magistrátu, mestskí poslanci, architekti a doktorandi z Katedry záhradnej a krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Riešili na ňom oživenie pešej zóny a Svätoplukovho námestia.

„Na základe ankety, na ktorej sa zúčastnilo vyše 850 respondentov, nám vyšlo, že ľuďom na Svätoplukovom námestí najviac prekáža, že tam nie je tieň, že tam fúka a že tam je nuda. Po dlhých rokoch sa dostávame k tomu, že sa v centre mesta ide niečo pretvárať a robiť. Mali sme vypracované veľké štúdie o tom, ako by námestie malo vyzerať, ale my vieme, že niečo musíme s pešou zónou robiť tu a teraz. Chceme ju oživovať, budeme do tohto priestoru prinášať prvky, ktoré ho zatraktívnia a vďaka ktorým tam bude živo,“ skonštatoval primátor Marek Hattas.

Trojdňová sústredená práca odborníkov priniesla podľa hlavného architekta Nitry Viktora Šabíka množstvo návrhov, ako oživiť priestor Svätoplukovho námestia a pritiahnuť naň viac ľudí a aktivít. „Od každého z piatich riešiteľských kolektívov sme vybrali jeden projekt na realizáciu a jeden sme dali ako bonusový, takže celkovo sa ich bude realizovať šesť. Chceme tak dať akúsi satisfakciu všetkým kolektívom, ktoré budú mať nejakú realizáciu vo verejnom priestore, za to, že sa tri dni vo svojom voľnom čase venovali problémom nášho mesta,“ uviedol Šabík.

Na Svätoplukovom námestí tak dôjde k debarierizácii parku, ktorý sa viac prepojí s jeho dláždenou časťou a stane sa pre ľudí dostupnejším. Postupne by tam mali pribudnúť aj mobilné zelené steny. Tretím opatrením je osadenie tieňových modulov, ktoré budú môcť ľudia využívať na posedenie a oddych.

Súčasťou opatrení je aj debarierizácia schodov, ktoré vedú na Mostnú ulicu. Ďalším projektom, ktorý sa tam bude realizovať, je vybudovanie oddychového pavilónu s galériou a kaviarňou, ktorý má vyrásť na mieste niekdajšieho pódia. Mesto okrem toho plánuje na námestí vybudovať aj vodný žľab s cirkulujúcou vodou, ktorý bude viesť od fontány po park.

Všetky pripravované opatrenia majú podľa Šabíka spôsobiť, že ľudia už cez Svätoplukovo námestie nebudú iba prechádzať, ale budú mať dôvod zastaviť sa, tráviť tam čas a niečo zažiť. „Svätoplukovo námestie nebolo v jeho súčasnej podobe verejnosťou nikdy celkom prijaté a zostáva akousi ranou v centre mesta, ktorá vznikla po zbúraní historických budov. Tie chceme formou street artu opäť pripomenúť naznačením čiar a línií, ktoré na dlažbe ukážu časť pôdorysu niekdajšej zástavby,“ vysvetlil Šabík.

Mesto chce začať s budovaním nových prvkov na Svätoplukovom námestí čo najskôr, časť z nich by mohla byť osadená ešte v tomto roku. „Termín realizácie máme nastavený tak, že do roka chceme mať všetkých šesť vecí zrealizovaných. Treba, samozrejme, pripraviť projektovú dokumentáciu a ďalšie náležitosti. My sme chceli začať hneď po hackathone, ale nebolo to možné, pretože tých návrhov bolo toľko, že sme mali problém vybrať tie najlepšie. Chceme naozaj bez otáľania pristúpiť k prípravným prácam a tie jednoduchšie veci by sme chceli zrealizovať ešte do konca tohto roka,“ dodal Šabík.