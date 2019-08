Kristián Plaštiak

Dnes o 14:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Slovenka je 6-násobnou majsterkou sveta a vy ste o nej ešte ani nepočuli. Exceluje v športe, ktorý nebol jej prvou voľbou

V rozhovore nám povedala aj o tom, ako sa kvôli nehoda musela vzdať vodného lyžovania. Presedlala na wakeskating, v ktorom exceluje a reprezentuje Slovensko svetu.

— Foto: Dan Vojtěch

BRATISLAVA/PIEŠŤANY 10. augusta - Zrejme ste o tomto športe ešte nepočuli, no istotne vás poteší, ak povieme, že úradujúcou majsterkou Európy i sveta je Slovenka Zuzana Vráblová. Je skvelé, že sa môžeme pýšiť týmto a ďalšími titulmi, no zároveň vás, našich čitateľov chceme informovať, čo wakeskating predstavuje. Nejde iba o šport, prvoradá je komunita ľudí, ktorí k nemu inklinujú. Kto iný by vám to dokázal vysvetliť lepšie ako samotná majsterka Starého kontinentu a niekoľkonásobná šampiónka sveta? Toto je Zuzana Vráblová.

Na začiatok nám priblížte, aký šport je wakeskating?

Najjednoduchšie by som ho opísala ako skateboarding na vode. Viacero ľudí možno pozná známejší wakeboarding. Rozdiel je v tom, že na wakeboarde je jazdec pripútaný k doske, vo wakeskate nie. Používajú sa klasické tenisky na skating, povrch dosky tvorí griptape (špeciálny povrch dosky pripomínajúci šmirgľový papier pozn. red.) ako na skateboarde, s tým rozdielom, že jeho veľkosť a tvar sú prispôsobené jazde na vode. Vo wakeskatingu sa robia rovnaké triky ako v skateboardingu a využívajú sa prekážky.

Wakeskating sa vyvinul z wakeboardingu Foto: Bryan Soderlind

Ako sa dostal k nám?

Ide o relatívne mladý šport. Čo sa týka jeho histórie na Slovensku, prvým, kto sa na wakeskate postavil, bol Zoran Bosák, a to približne v roku 2003. Aj vďaka nemu vznikla v Košiciach prvá wakeskate-ová komunita, ktorá sa neskôr rozšírila ďalej do Bratislavy a mojich rodných Piešťan. Každým rokom je nás viac a viac, z čoho mám radosť.

Z lyží na dosku

Kedy ste o tomto športe počuli po prvý raz a ako ste sa k nemu dostali?

Odmala som sa venovala vodnému lyžovaniu. Mala som šesť rokov, keď som sa po prvý raz postavila na vodné lyže a vodnú plochu, a od ôsmich rokov som bola členkou Klubu vodného lyžovania. Venovala som sa mu naplno, takže som často chodila na sústredenia do Košíc, kde som uvidela Zorana a ostatných, ktorí sa už vtedy venovali wakeskatingu. Po mojich tréningoch som sledovala chalanov a triky, ktoré sa učili.

Zuzana začínala na vodných lyžiach, neskôr „presedlala“ na dosku Foto: Zuzana Vráblová

V tom čase som nad wakeskatingom ešte nepremýšľala. Popri vodnom lyžovaní som sa súťažne venovala snowboardcrossu a počas jedných pretekov som, nanešťastie, spadla a museli mi operovať predný krížny väz. Po tejto operácii som sa už nemohla naplno venovať ani vodnému lyžovaniu. Po tréningu som si šla len tak pre zábavu vyskúšať wakeskating v Piešťanoch. Potom, keď som prišla do Košíc na jedno z posledných vodnolyžiarskych sústredení, priniesla som si so sebou aj podomácky vyrobenú wakeskate-ovú dosku. Tam som sa pomerne rýchlo naučila základné triky, určite aj vďaka skúsenostiam z vodného lyžovania. Prirodzene to prerástlo do toho, že som videla väčší význam venovať sa práve tomuto športu. Mala som sedemnásť rokov.

Zuzanu od vodných lyží odpútalo zranenie Foto: Marek Svancara

Existuje akási federácia, ktorá zastrešuje súťaže a šampionáty vo wakeskatingu?

Wakeskating a wakeboarding na Slovensku spadajú pod Zväz vodného lyžovania a vo svete je to rovnako. Organizácia IWWF zastrešuje majstrovstvá sveta, Európy a rôzne iné bodované medzinárodné súťaže. Okrem tejto federácie existujú aj iné a s inými pravidlami. Tak napríklad čisto wakeskate-ová súťaž je The Wakeskate Tour, ktorá sa koná v Spojených štátoch.

Ako sa na takýchto podujatiach súťaží a boduje?

Jazdec má k dispozícii dve jazdy na vodnolyžiarskom vleku vo wakeparku. Každá jazda obsahuje jedno kolo, počas ktorého sa snaží predviesť čo najlepšiu kompozíciu trikov. Hodnotí sa ich technická náročnosť a zároveň aj prevedenie. Okrem toho zohráva úlohu riskantnosť jazdy. Ak jazdec riskne náročný trik na začiatku jazdy a spadne, nemôže pokračovať. Prihliada sa však aj na to, v akom pomere jazdec využíva prekážky medzi jednotlivými trikmi.

Slovenská wakeskaterka má na svojom konte šesť titulov z majstrovstiev sveta Foto: Jan Kasl

Rivalita na súťažiach nie je

Ako to vyzerá na takom šampionáte?

Tento rok máme za sebou majstrovstvá sveta v Argentíne a majstrovstvá Európy v Poľsku. Jazdci z celého sveta sa stretávajú vo wakeparku, už niekoľko dní pred začiatkom súťaže, trénujú. Potom príde na rad oficiálny tréning a kvalifikácie. Celé preteky, vrátane tréningov, trvajú približne týždeň. Nesú sa v skvelej atmosfére, všetci sa veľmi radi opäť vidíme.

Opíšte nám špeciálne dosky, ktoré používate. Koľko merajú?

Doska sa nazýva wakeskate a zväčša býva z dreva. Niektoré značky síce vyrábajú aj plastové, no jazdci preferujú tie drevené. Samozrejme, že sú o čosi dlhšie ako dosky klasických skateboardov. Merajú približne 40 palcov (1,01 metra). Na povrch si lepíme griptape a používame rovnakú obuv ako skateboardisti.

Wakeskate-ová doska je vyrobená z dreva, no stretnete sa aj s plastovými Foto: Marek Svancara

Čo vám napadlo ako prvé, keď ste sa stali majsterkou Európy?

Odpoviem vám úprimne. Tešila som sa z jazdy, ktorá sa mi podarila vo finále. Ako vždy hovorím, my wakeskateri sa nevenujeme wakeskatingu kvôli súťažiam, často sa potešíme aj z obyčajného stretnutia s kamarátmi alebo z osvojenia si nového triku. Na tohtoročných majstrovstvách sveta som dosiahla dobrý výsledok (taktiež vyhrala prvé miesto), no nebola som stopercentne spokojná so svojou jazdou, takže som sa veľmi netešila. Naopak v Poľsku sa mi podarila dobrá jazda, kde som opäť ukázala čosi nové, čo som sa naučila.

Napriek toľkým úspechom Zuzana skromne hovorí, že zakaždým chce iba predviesť dobrú jazdu Foto: Zuzana Vráblová

Ide aj o prezentovanie nášho Slovenska svetu. Ako nás vnímajú? Sme kvalitným súperom? Kto kraľuje svetovému rebríčku?

Čo sa týka IWWF majstrovstiev sveta alebo Európy, dá sa povedať, že nás vnímajú ako súpera. No ako som už povedala, my wakeskateri to berieme priateľsky. Na Slovensku je partia jazdcov, s ktorými na šampionátoch rátajú. Kto kraľuje pomyselnému rebríčku sa povedať nedá. Je viacero excelentných jazdcov z rôznych krajín. Za zmienku stoja Francúzi, Taliani a Poľky, ktoré sa naposledy dobre predviedli. Američania sú tiež skvelí jazdci, no na takéto podujatia nechodia, zameriavajú sa na spomínanú The Wakeskate Tour.

Wakeskating na Slovensku sa teší rastúcej popularite Foto: Zuzana Vráblová

Na aké súťaže sa pripravujete v súčasnosti?

Teším sa, že všetky tohtoročné preteky som už absolvovala. Tento čas využívam na natáčanie videí, učenie sa nových trikov a pripravovanie projektu, ktorý sa spúšťa v októbri, no teraz o ňom, žiaľ, nemôžem ešte rozprávať.

Kde prebieha a ako vyzerá váš tréning?

Skôr ako frázu „idem trénovať“ používam prosté „idem si zajazdiť“. Na rozdiel od iných športov, wakeskating nemá trénerov. My jazdci sa navzájom vyhľadávame, aby sme si poradili. Skúsenejší radia menej skúseným. Natáčame sa a z videí vyvodzujeme chyby. Neexistuje nič také ako schéma ráno trénujem, potom idem do posilňovne a tak ďalej. Niekedy jazdím hodinu, inokedy zasa päť. Prispôsobujeme sa aj podmienkam počasia.

Koľko rokov trvá kariéra wakeskatera? Je to vôbec obmedzené vekom?

Keďže wakeskating nie je taký rozšírený, jazdci ho neberú veľmi súťažne. Poznám jazdca, ktorý aj vo svojich štyridsiatich piatich rokoch jazdí veľmi slušne. Občas sa stane, že ktosi začne pomáhať s organizovaním súťaží, no my ho stále vnímame ako člena našej komunity.