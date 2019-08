Pavol Hirka

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci v boji o ZLATO: V Bratislave vrcholí obrovský šachový turnaj. Mladí Slováci medzi favoritmi

O prvé miesto bojuje dvojica Sebastián Lukáš Kostolanský a Samir Sahidi

Sebastián Lukáš Kostolanský — Foto: TS/Marek Hasák

BRATISLAVA 8. augusta - Majstrovstvá Európy mládeže v šachu pomaly vrcholia. Turnaj ktorý sa koná v bratislavskej Inchebe, svojim finále vyvrcholí v sobotu a mladí šachisti zo Slovenska to majú rozohrané veľmi sľubne. Niektorí totiž bojujú aj o zlato.

Ako uvádza tlačová správa, najlepšie predpoklady na dosiahnutie najvyšších priečok má pred sebou iba 13-ročný Bratislavčan Sebastián Lukáš Kostolanský, V kategórii 14-ročných štartoval so štartovným číslom 1 a zatiaľ túto pozíciu jednoznačne obhajuje. Zatiaľ má bilanciu päť víťazstiev a jednu remízu, ktorá sa udiala v poslednom zápase s Rusom Andreyom Tsvetkovom. S ním sa zároveň delí o prvé miesto na turnaji.

Ako hovoril po 5. kole Sebastiánov tréner a dekády pôsobiaca legenda slovenského šachu veľmajster Ľubomír Ftáčnik, teraz sa začína lámať chleba. „Spokojný som mimoriadne, a teraz sa začne lámať chleba. Veľmi ma zaujíma, čo bude v posledných štyroch kolách. Toto je vlastne nástup k finále, a ten nástup nemohol byť lepší,“ uviedol.

Majstrovstvá Európy v šachu mládeže Foto: TS/Slovenský šachový zväz

Darí sa aj mladému Trnavčanovi

Výborne reprezentuje aj Samir Sahidi v kategórii chlapcov do 16 rokov. Po šiestich kolách sa nachádza v šestici hráčov na prvom mieste, pričom nasledujúci los by mu mohol prideliť papierovo slabšieho súpera. „Bude to napínavé, lebo veľa hráčov bude mať rovnaký počet bodov a stále sa nevie, kto bude víťazom,“ vysvetľuje mladý Trnavčan.

Z ostatnej výpravy sa medzi najlepšie hrajúcich hráčov radia ešte GM Jerguš Pecháč, WFM Dominika Ferková, WCM Viktória Nadzamová, FM Filip Haring, WCM Martina Šošovičková a WFM Lucia Ševčíková, ktorí sa všetci hýbu v prvej tridsiatke vo svojich kategóriách.

Hlavné mesto šachu

V 12 samostatných turnajoch chlapcov a dievčat štartuje spolu viac ako 1300 hráčov z 49 krajín Európy, pričom celkový počet účastníkov sa počíta až na 2,5-tisíca ľudí, ktorí naše hlavné mesto premenili na hlavné mesto šachu týchto dní.

Súťaží sa na 9 kôl v klasickom šachu, čiže tempom hry 2x 90 minút na 40 ťahov + 30 minút do konca partie s prídavkom 30 sekúnd za každý vykonaný ťah. Bežná partia potom trvá priemerne okolo 4 až 5 hodín, pričom tie najdlhšie hry sa môžu hrať aj 7 hodín.

Hrá sa tzv. švajčiarskym systémom, kedy každý z hráčov hrá všetky kolá až do konca turnaja a hráči v jednotlivých kolách sú losovaní navzájom podľa svojich predchádzajúcich výsledkov, tak aby hrali spolu hráči s podobnými priebežnými výsledkami.