Inzercia

Dnes o 11:17 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Historický rekord! Až 86 kín nasadí nový slovenský film „Kto je ďalší?“ v premiérový víkend!

Film Kto je ďalší? bude premietať viac kín ako veľké americké blockbustre. Nepremietajú ho len kiná, ktoré sú zatvorené alebo v rekonštrukcii. V prvý, premiérový víkend (22.-25. august 2019) to bude historicky najväčší počet slovenských kín, a to rekordných 86.

— Foto: Archív Kto je ďalší

BRATISLAVA 8. augusta - Nový slovenský film Kto je ďalší? prekonal doterajší rekord filmu Jurský svet II. (82 kín), ako aj filmy LEGO vo filme II. (81), Tajný život maznáčikov II. (81), Mamma Mia II. (80) atď. Zo slovenských a českých filmov boli na prvých priečkach Cuky Luky Film (78 kín), Červený kapitán (77), Po čom muži túžia (77), Trhlina (76) a Únos (75).

Dostať film do kín nie je jednoduché. Musí sa najskôr presvedčiť distribútor, aby zariskoval a namiesto amerického filmu, ktorý má istú a predvídateľnú divácku návštevnosť, uprednostnil slovenský film. Potom sa musia presvedčiť kiná, aby si film z ponuky distribútorov vybrali. Jedna z hlavných postáv filmu Kto je ďalší?, Ruska Angela Nikolau, priletela kvôli tomu na Slovensko, aby sa počas prezentácie filmu pred kinármi osobne a veľmi emotívne prihovorila. Zahraničné filmy v tomto boji o kiná a diváka vyhrávajú. Hovoria o tom aj čísla návštevnosti. V minulom roku 2018 si 96 % slovenských divákov vybralo zahraničný titul a iba 4 % si prišlo pozrieť slovenský film.

Foto: Archív Kto je ďalší

„Rekord nás prekvapil a dojal. Je to najmä zásluha distribučnej spoločnosti Bontonfilm, ktorá na najbližšie mesiace do kín pripravuje dva slovenské filmy: Kto je ďalší? a Perinbabu II. Rovnako ďakujem aj všetkým 86 kinám, kinárom, primátorom, vedúcim kultúrnych oddelení, Únii miest Slovenska, Združeniu miest a obcí Slovenska, sieťam kín Cinemax, Cinema City, Ster Century Cinemas, Kino Star, Golden Apple Cinema, Mlyny Cinemas, ale aj všetkým podporovateľom slovenského filmu. Do tohto projektu sa zapojili stovky ľudí po celom Slovensku. Film v každom meste na Slovensku neznamená, že bude úspešný. Presvedčiť ešte treba toho najdôležitejšieho - a to diváka. Pred ním mám obrovský rešpekt,“ povedal režisér filmu Miro Drobný.

Foto: Archív Kto je ďalší

Mapa miest s nasadením filmu v kinách v prvý, premiérový víkend:

https://www.ktojedalsi.sk/novinka/mapa-kin/

Špeciálne premietanie nového slovenského filmu Kto je ďalší? za účasti režiséra, reperky Aless a ďalších populárnych hostí bude počas propagačnej tour aj v mestách:

22.8. štvrtok: Bratislava a Senec

23.8. piatok: Nitra a Trnava

24.8. sobota: Prešov a Košice

25.8. nedeľa: Banská Bystrica a Liptovský Mikuláš

26.8. pondelok: Žilina a Trenčín

Foto: Archív Kto je ďalší

Film už získal 15 ocenení na medzinárodných filmových festivaloch:

Cinema Perpetuum Mobile ISFF, Minsk, Bielorusko

Travel Film по-русски, Moskva, Rusko

Short to the Point, Bucharest, Rumunsko

Mecal Pro Barcelona International Short Film Festival, Barcelona, Španielsko

Glasgow Short Film Festival, Glasgow, Škótsko

Chambal International Film Festival, Mumbai, India

Music&Cinema Festival International du Film d’Aubagne, Aubagne, Francúzsko

Upike, Pikerville, Kentucky/USA

Akbank Short Film Festival, Istanbul, Turecko

InShort Film Festival, Lagos, Nigéria

Valletta Film Festival, Valletta, Malta

Oaxaca Film Fest, Oaxaca, Mexiko

Monterrey International Film Festival, Monterrey, Mexiko

Braunschweig International Film Festival, Braunschweig, Nemecko

Mittel Punkt Europa Filmfest, Mníchov, Regensburg, Nemecko

Premiéra nového slovenského filmu „Kto je ďalší?“ režiséra Mira Drobného je naplánovaná na 22. augusta 2019 a do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Bontonfilm.