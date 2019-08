TASR

Slovenská speváčka bude v Bratislave účinkovať s hviezdou z amerického Broadwaya

Voľne prístupný koncert bude v nedeľu 11. augusta o 19.00 h v rámci Kultúrneho leta a hradných slávností.

Moya Angela — Foto: Reprofoto YouTube/Anthony Ying

Bratislava 7. augusta (TASR) – Na Hlavnom námestí v Bratislave sa na jednom pódiu predstavia dve speváčky s kapelami, a to domáca Anka Repková a Moya Angela z USA.

Zaspievajú v sprievode kapely a predstavia sa tiež ako dirigentky zborov. Anka Repková vystúpi so svojím zborom Spievanie nás baví, Moya Angela s 50-členným, ktorý vznikne pod jej vedením počas dvojdňového speváckeho workshopu.

Obe sú aj herečky a majú za sebou úspešné účinkovanie v muzikáloch i televíznych súťažiach. Anka Repková vo Vlasoch, Rocky Horror Show, Rebelové, TV šou Let's Dance či Bailande a Moya Angela v slávnom divadle Broadway v New Yorku účinkovala v muzikáloch The Lion King, Ghost, Musicaland, In Transit aj v televíznych seriáloch 30 Rock, Maybe sunshine a inde.

„Moya je tiež hrdou ambasádorkou národného divadelného projektu Broadway in the H.O.O.D, ktorý pomáha mladým plniť si ich sny a poskytnúť im podporu, aby sa nestali obeťami zneužívania a chudoby," informovala Anka Repková, ktorej sa účinkovaním s touto hviezdou z Broadwaya splní sen.

Podľa Repkovej Moya Angela v roku 2016 bola semifinalistkou súťaže Amerika má talent a jej videá dosiahli milióny videní. So svojou one woman show Giving Life vystupovala v newyorskom Divadle Apollo a ako medzinárodná hosťujúca umelkyňa aj na výletných lodiach naprieč celým svetom.