Začal sa festival Sziget, prvou hviezdou bol Ed Sheeran

Prišiel, videl, zvíťazil.

Ed Sheeran na Szigete 2019 — Foto: TASR/Jakub Kotian

Budapešť 8. augusta (TASR) - Maďarská metropola Budapešť sa na celý týždeň zmenila na európske centrum hudby a kultúry, v stredu popoludní (8. 8.) sa začal Sziget Festival 2019. Ostrov slobody v centre mesta privítal večer prvého veľkého headlinera, Angličana Eda Sheerana.

Prišiel, videl, zvíťazil. Tak ako ho skoro všetci poznajú z koncertov či videozáznamov, tmavé tričko s krátkym rukávom, pod ním biele s rukávom dlhým, trocha strapatý účes. Už pri prvej skladbe Castle on the Hill fanúšičky jasali a mobily boli zapnuté počas celého viac ako hodinového vystúpenia. Ďalšími z playlistu boli The A Team, Galway Girl, Perfect, Thinking Out Loud, Bloodstream, Photograph, Give Me Love, Beautiful People či I See Fire.

Do záveru si nechal hity Sing a Shape of You, pred nimi však na chvíľu zbehol z pódia a vrátil sa v červenom maďarskom športovom drese, čím si vyslúžil osobitný aplauz u publika. Potlesk po stojačky sa nekonal, však všetci pred pódiom stoja.

Zaujímavý bol pohľad do priestoru hlavného Dan Panaitescu Stage pri jeho vystúpení. Pred pódiom viac ako stotisíc fanúšikov, na veľkom pódiu jeden muzikant, stojan s mikrofónom a pod ním nástroj, ktorému sa v muzikantskej reči hovorí looper. Nástroj, do ktorého môže interpret zapojiť mikrofón aj gitaru a k dispozícii má tri hodiny záznamu. Jednotlivé gitarové slučky a ich prehrávanie ovláda nohou a do záznamu aj reálne hrá.

Vytvára tým zvukový efekt, že za ním stojí sprievodná kapela. Je to vlastne následník známeho half playbacku, keď spevák spieval a hudba išla zo záznamu. Takto si môže dovoliť roztlieskavať publikum či opraviť si rukávy na tričku a gitara pritom stále hrá. Ešte že súčasťou technického vybavenia pódia sú veľkoplošné obrazovky, ktoré priblížia aj detaily z pódia. Takto dnes ohuruje Ed Sheeran fanúšikov po celom svete.

Rodák z anglického Halifaxu (*17.2.1991) spieval od štyroch rokov v miestnom kostolnom zbore. Už v mladom veku sa naučil hrať na gitare, v roku 2008 odišiel zo školy do Londýna, aby sa mohol plne venovať hudbe. Mal šťastie, pri jednom z vystúpení si ho všimol Elton John. V septembri 2011 vydal debutový album Plus, na ktorom bol aj známy song The A Team. V roku 2012 s ním získal ocenenie Brit Awards v kategórii najlepší britský sólový umelec.

Účinkoval s Eltonom Johnom aj speváčkou Taylor Swift. V júni 2014 vydal druhý album Multiply, s ktorým získal cenu Brit Award v kategórii album roka. V marci 2017 vydáva tretí album Divide, z ktorého sú hity Shape of You a Castle on the Hill. Singel Thinking Out Loud mu vyniesol dve ceny Grammy ako pieseň roka a najlepší sólový popový výkon. V júli 2015 odohral tri vypredané koncerty v londýnskom Wembley Stadium.

Pred niekoľkými dňami, presne 12. júla vydal štvrtú štúdiovku s názvom No.6 Collaborations Project. Hosťujú na ňom Cardi B, Bruno Mars, Stormzy, Eminem, Justin Bieber, Camila Cabello či 50 Cent. Album je momentálne na prvom mieste rebríčkov v Británii aj v USA. V júni 2015 robil predskokana skupiny Rolling Stones na koncerte v Kansase, prešli štyri roky a Edward Christopher „Ed“ Sheeran ich prevalcoval. Na dvojicu jeho koncertov 7. a 8. júla ešte celkom nezabudla ani Praha.

Štyri týždne je na svete jeho štvrtý album, on je však stále na turné s tretím albumom Divide. Začal ho 16. marca 2017 v Turíne a ukončí ho 26. augusta v anglickom Ipswichi. Už stihol získať ocenenie najvýnosnejšieho svetového turné, ktorý skupina U2 držala osem rokov. Nová suma je 740 miliónov dolárov.

Pred ryšavým sympaťákom sa na hlavnom pódiu predstavila francúzska speváčka Jain. Rodáčka z francúzskeho Toulouse Jeanne Louise Galice (*7. 2.1992), tak znie jej civilné meno, je na hudobnej scéne od roku 2013. Prvý veľký úspech si získala už s debutovým albumom Zanak, ktorý vyšiel v novembri 2015.

Druhý album má necelý rok, dostal názov Souldier a vyšiel 24. augusta 2018. Jain odviedla na pódiu sympatický výkon, zaujala skladbami Come, Makeba, Danabeat, Alright či Oh Man. Diváci ocenili jej sympatický výkon, mnohí z nich však už pozerali na hodinky, kedy príde „anglický zázrak“ Ed Sheeran.