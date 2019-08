TASR

Slovenské hádzanárky si na ME do 17 rokov zahrajú o 9. až 12. miesto

Bude to tak aj napriek prehre s Chorvátskom.

Hráčka Slovenska Barbora Lanczová, vľavo Nikolina Kneževičová a vpravo Milica Raičevičová (obe Čierna Hora) v zápase o 11. miesto na ME v hádzanej hráčok do 17 rokov Slovensko - Čierna Hora, archívna snímka — Foto: TASR/Roman Hanc

Celje 7. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 17 rokov prehrali v stredajšom zápase druhej fázy o 9. až 16. miesto na ME v Slovinsku s Chorvátskom 21:26 (12:13). Zverenky dvojice Rastislav Jedinák, Iveta Mičníková týmto duelom uzavreli účinkovanie v III. skupine a so štyrmi bodmi na konte postúpili do súbojov o konečnú 9. až 12. priečku.