V Ružinove pribudne od septembra nová škôlka

Mestská časť tak bude mať po novom v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl a 11 elokovaných tried.

Bratislava 7. augusta (TASR) – V bratislavskom Ružinove pribudne od septembra nová materská škola (MŠ) na Borodáčovej ulici. Rozhodli o tom tento týždeň ružinovskí miestni poslanci schválením všeobecne záväzného nariadenia (VZN) ako posledný krok pre jej oficiálne zriadenie. Nová škôlka s dvoma triedami bude mať kapacitu 44 detí.

„Sú to priestory, ktoré vznikli vedľa základnej školy prerobením miestností v pavilóne B, takže to bude fungovať veľmi efektívne a integrovane v priestore, ktorý ľudia z okolia poznajú," uviedla pre TASR Tatiana Tóthová, riaditeľka komunikačného oddelenia ružinovského miestneho úradu.

Celkové investície boli približne 200 000 eur, okrem samotných tried vzniklo napríklad aj vonkajšie ihrisko. Suma však nie je konečná, ďalšie náklady si vyžiada prevádzka škôlky. „Prihlasovanie bolo ukončené a v najbližšom čase by mali rodičia dostať vyrozumenie," poznamenala Tóthová.

Mestská časť tak bude mať po novom v zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl a 11 elokovaných tried. Tie bude navštevovať viac ako 2200 detí. „Od januára by mohlo pribudnúť ďalších približne 60 nových miest na Stálicovej a Banšelovej ulici, ale, samozrejme, hľadajú sa aj ďalšie priestory, ktoré by sa mohli využívať týmto spôsobom," dodala Tóthová.