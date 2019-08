Kristián Plaštiak

Len 10-ročné dievčatko zaspievalo operu ako profíčka a okamžite si získalo srdcia celej poroty

Má len 10 rokov, no talent, ktorý by jej mohli závidieť mnohí dospeláci. Vystúpenie malej Emanne vás určite poriadne prekvapí.

PASADENA 7. augusta - V jej rodnom liste sa v medzierke s rokom narodenia skvie číslo 2008, to však neznamená, že by sa mala hanbiť pred ostatnými súťažiacimi. Malá Emanne Beashaová predstúpila pred porotu populárnej talentovej súťaže America's Got Talent a predviedla skutočne bravúrne predstavenie, čím si vyslúžila Golden Buzzer, teda zlatý bzučiak.

Štrnásty ročník obľúbenej súťaže pokračuje. Emanne spoločne s ďalšími šiestimi súťažiacimi postúpili do ďalšieho kola, samotná Emanne postúpila priamo do štvrťfinále súťaže. Mladá speváčka sa narodila v jordánskom Ammane a už od detstva preukazovala výnimočné spevácke vlohy. Operu začala spievať po taliansky vo svojich šiestich rokoch.

Pozrite si vystúpenie malej Emanny.