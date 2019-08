TASR

Dnes o 13:45 čítanie na minútu 0 zdieľaní Záujem o Terakotovú armádu v Tatranskej galérii v Poprade je veľmi veľký

Návštevnosť prekvapila aj samotnú galériu

Terakotová armáda v Poprade — Foto: Facebook/Terakotová armáda / Terracotta Army Show

Poprad 7. augusta (TASR) – Terakotová armáda je zrejme, čo sa návštevnosti týka, najúspešnejšou výstavou Tatranskej galérie v Poprade za posledné roky. Tzv. ôsmy div sveta môžu návštevníci starej elektrárne vidieť ešte dva týždne, už teraz je však jasné, že záujem o ňu je veľmi veľký. „Čo sa týka návštevnosti, je to určite naša najnavštevovanejšia výstava za posledné obdobia,“ skonštatovala kurátorka a vedúca zbierok Tatranskej galérie Lívia Pemčáková.

Konkretizovala, že od konca mája až do začiatku augusta si prišlo túto výstavu pozrieť približne 12 500 milovníkov umenia. Takáto návštevnosť prekvapila aj samotnú galériu. „V priemere počítame s takýmto počtom na dva roky bežnej činnosti. Keďže však ide o výstavu určenú širokej verejnosti a spektru návštevníkov, nemyslíme si, že by bolo vhodné a správne ju porovnávať s inými našimi výstavami, na ktorých prezentujeme kvalitné slovenské či zahraničné umenie,“ upozornila Pemčáková.

Spočiatku výstavu navštevovali predovšetkým žiaci, neskôr aj skupiny seniorov, počas letnej turistickej sezóny zase prevažujú návštevníci zo zahraničia či Slováci, ktorí sú v regióne na dovolenke. Zámerom organizátorov bolo túto výstavu inštalovať v Poprade práve počas leta, aby doplnila ponuku služieb cestovného ruchu.

„K návštevnosti prispelo aj to, že sme predĺžili otváracie hodiny, máme otvorené od 9. do 18. hodiny cez týždeň a od 11. do 18. hodiny cez víkendy,“ doplnila Pemčáková s tým, že v súvislosti so zvýšenou návštevnosťou museli v galérii posilniť aj pracovnú silu, keďže denne tam zavíta aj do 300 ľudí.

Výstava viac ako 50 sôch a ďalších predmetov je sprístupnená do 22. augusta. Slávna Terakotová armáda je súčasťou veľkého komplexu hrobky prvého zjednotiteľa Číny, cisára Čchin Š'-chuang-tiho. Ide o certifikované kópie bojovníkov, koní a vozov, ktoré vznikli v roku 2002 v Číne a putujú po celom svete.

Návštevníci Tatranskej galérie sa dozvedia o ich objavení, spôsobe archeologických vykopávok, jednotlivých typoch zbraní bojovníkov, ale aj o samotnom cisárovi Čchin Š'-chuang-ti, ktorý žil v rokoch 260 – 210 pred Kristom. Na trón sa dostal vo svojich 13 rokoch a už sa ho nikdy nechcel vzdať.

Neváhal preto uväzniť svoju matku a svojich odporcov pochovával zaživa. Na druhej strane, počas vlády sa mu podarilo zjednotiť Čínu, dal vystavať prvé úseky Veľkého čínskeho múru, zjednotil menu i písmo. Terakotová armáda tvorí posmrtný sprievod cisára a zároveň chráni jeho posledný odpočinok.