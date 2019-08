Kristián Plaštiak

Ženu prenasledovala puma. Zachránila ju skladba od skupiny Metallica

Don't Tread On Me patrí k slávnym hitom americkej trash metalovej kapely Metallica.

— Foto: Facebook/Dee Gallant, Needpix.com

DUNCAN 8. augusta - Vancouverov ostrov v provincii Britská Kolumbia na západe Kanady je domovom pre široké spektrum živočíchov. Medzi nimi sa nachádza aj puma. Práve s ňou sa spája aj príbeh Dee Gallantovej, informuje portál Global News.

V spoločnosti svojho osemročného huskyho Murphyho sa prechádzali v prírode. Dee si po chvíli uvedomila, že sú obaja sledovaní. V diaľke totiž stála puma. Čo by ste v takej chvíli urobili vy? Dee zachovala chladnú hlavu, z vrecka vytiahla telefón a pustila prvú pieseň, na ktorú si spomenula. Dnes s pobavením tvrdí, že jej Metallica zachránila život.

Nebezpečná prechádzka

Bol to deň ako každý iný, keď sa 45-ročná Kanaďanka rozhodla ísť na prechádzku so psom. Vancouverov ostrov ponúka jedinečnú prírodnú scenériu. Počas prechádzky si Dee uvedomila, že ich ktosi sleduje. „Pozrela som sa doprava a tam stála, dívala sa na mňa,“ opísala stretnutie v rozhovore s Global News. „Najskôr som nebola vystrašená. Pomyslela som si: 'Vau. Tak to je vážne super. Tamto je puma. A vtedy som si pomyslela... počkať... tamto je puma!'“

Dee sa potom pokúsila divú šelmu nakrútiť. Jej video si môžete pozrieť práve tu. Od jeho zverejnenia 23. júla ho videlo už vyše pol druha milióna ľudí.

Ako utiecť zvieraťu, ktorého maximálna rýchlosť je 80 kilometrov za hodinu? Dee sa s touto otázkou príliš nezapodievala. Iba vytiahla mobilný telefón a pustila pieseň od metalovej kapely Metallica najhlasnejšie, ako sa len dalo. Pieseň Don't Tread On Me z roku 1991 jej zrejme zachránila život. Puma odišla a žena púšťala tú istú pieseň stále dookola počas celej cesty domov.

Po tom, čo sa o Deeinom zážitku dozvedel James Hetfield, gitarista, spevák a hlavný skladateľ textov legendárnej kapely, okamžite sa s ňou pokúsil skontaktovať. Najprv nemohla uveriť tomu, že je to naozaj James Hetfield. Keď jej však poslal svoju fotografiu, Dee ostala v nemom úžase.

Následne spolu telefonovali. „Ešte stále nemôžem uveriť tomu, že som volala s Jamesom Hetfieldom. Dokonca si pamätal aj meno môjho psa! Je to skvelý chlap s nohami na zemi, žiadny namyslenec,“ dodala.