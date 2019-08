TASR

Minister Sólymos: Návrh zonácie TANAP-u by mohol existovať do konca roka

Parlament má o nej v druhom čítaní rokovať na septembrovej schôdzi.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 7. augusta (TASR) - Zonáciu Tatranského národného parku (TANAP) by podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) uľahčilo schválenie novely zákona o ochrane prírody. Parlament má o nej v druhom čítaní rokovať na septembrovej schôdzi. Ak ju schváli, minister si vie predstaviť, že návrh zonácie predstaví do konca roka.

„Týmto zákonom sa vyčistia niektoré vzťahy. Bude sa nám oveľa ľahšie dohadovať so všetkými účastníkmi, ktorí sú súčasťou zonácie - vlastníkmi pozemkov, mestami aj obcami," priblížil minister v rozhovore pre TASR. Doteraz podľa jeho slov mantinely pre účastníkov rokovaní neboli dostatočne nastavené.

Šéf envirorezortu tiež potvrdil, že ministerstvo má vyčlenené prostriedky na odkupovanie pozemkov. Pre roztrúsenosť vlastníckych vzťahov si však väčšiu časť pozemkov neštátnych vlastníkov plánuje prenajať. „Ideálne by bolo, ak by sme vedeli vykúpiť celý národný park, potom by nebol problém so zonáciou. Nejde ani o peniaze, tie by sa dali nájsť, aj keď nie naraz. Problémom je skôr proces dohadovania," konštatoval.

O potrebe nového modelu fungovania v Tatrách sa hovorí už roky. Naposledy na jeho prijatie vyzvala iniciatíva Dajme Tatrám tvár, ktorú v júli predstavilo mesto Vysoké Tatry spolu so zástupcami viacerých organizácií a združení cestovného ruchu. Chýbajúca zonácia podľa nich komplikuje každodenný život obyvateľov horských sídiel a bráni rozvoju cestovného ruchu v Tatrách.

Novú zonáciu TANAP-u sa pokúsil prijať už prvý kabinet Roberta Fica (Smer-SD). Proti návrhu sa však zdvihla vlna kritiky. Práce na zonácii sa opäť rozbehli po obnovení envirorezortu počas pôsobenia kabinetu Ivety Radičovej. Exminister za Most-Híd József Nagy však po páde vlády v roku 2012 oznámil, že túto otázku bude musieť doriešiť nová garnitúra. Nepodarilo sa to nakoniec ani tej a zonáciu nedokončil ani Sólymosov predchodca Peter Žiga (Smer-SD).