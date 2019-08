TASR

So starostlivosťou o detské zuby treba začať včas, hovorí odborníčka

Ak rodič príde dieťa ukázať v troch rokoch s ústami plnými kazov, je podľa zubárky už neskoro.

Ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/jarmoluk

Bratislava 7. augusta (TASR) - Starostlivosť o mliečne zuby je dôležitá napriek tomu, že neskôr vypadnú. „Detský zub je iný ako zub dospelého človeka. Má inú sklovinu, iné anatomické uloženie nervu a zubný kaz na ňom rastie omnoho rýchlejšie," vysvetľuje stomatologička Kristína Kardelis.

„Na prvú prehliadku sa vyberte hneď, ako sa vašej ratolesti vykľuje prvý zúbok, teda v prvom roku života. Rodič sa perfektne zaškolí, získa hygienické a dietetické inštrukcie, ako sa o zúbky dieťaťa starať," hovorí. Ak rodič príde dieťa ukázať v troch rokoch s ústami plnými kazov, je podľa zubárky už neskoro. Vďaka systematickým návštevám je odborník schopný odhaliť možné paradentózne zmeny na začiatku poškodenia a môže zabrániť ich ďalšiemu vývoju aj bez zubnej vŕtačky.

Deti netreba strašiť zubárom, pretože ich úzkosť sa v konečnom dôsledku otočí proti rodičom. Nevhodné sú aj časté diskusie na túto tému, spomínanie rodičov na vlastné neveselé zážitky a skúsenosti. Podľa odborníkov je najlepšie ísť príkladom, umývať si zuby tak, aby to dieťa videlo, prípadne vziať dieťa so sebou k vlastnému zubárovi, aby návštevu vnímalo ako bežnú vec, ktorou si človek chráni zdravie.

Deti najviac zneisťuje strach z neznámeho. „Prvé návštevy sú takzvané adaptačné, počas ktorých sa malý pacient zoznámi s lekárom, ordináciou a formou zábavy si zvykne na nové miesto. Veľa ukazujeme a vysvetľujeme, vozíme sa na kresle, svietime baterkou do úst, necháme dieťa, nech vyšetrí nášho draka. Keď drakovi spočítame zuby a dieťa si to vyskúša, omnoho ľahšie sa dostaneme k jeho vlastným," hovorí Kardelis. Doplnila, že špeciálny prístup si vyžadujú deti s ADHD, Downovým syndrómom alebo autizmom.

Kontrola u zubára dvakrát ročne je podľa odborníčky minimum. Nie je to len o prevencii, ale rozvíja tiež vhodné návyky dieťaťa, pretože preventívne prehliadky berie ako súčasť života. Do siedmich či ôsmich rokov by mali dieťaťu čistiť zuby rodičia, no tiež im venovať čas a učiť ich, aby si zuby vedeli dôsledne čistiť aj samy.

Sladkosti sú občas dovolené, avšak odborníci upozorňujú, že pre zuby je veľmi zlé vyjedať ich počas celého dňa. „Rovnako kolové nápoje, ktoré najmä tínedžeri držia v ruke nonstop, sú plné kyseliny fosforečnej, ktorá intenzívne naleptáva sklovinu. Časté popíjanie týchto nápojov je priama cesta k pokazeným zubom," tvrdia zubári. Príjem dostatočného množstva vody, naopak, spôsobuje, že sa v ústach tvorí viac slín, ktoré sú redšie a lepšie mechanicky čistia zuby.

Pri ústnej hygiene pomáhajú aj žuvačky, ktoré neobsahujú cukor. Žuvanie zvyšuje produkciu slín, čo neutralizuje kyslé prostredie v ústach. Netreba ich však žuť dlhšie ako 15 minút. Príliš časté a dlhé žuvanie môže spôsobiť poruchy fungovania spánkovo-čeľustného kĺbu a súvisiacich svalov i opotrebenie skloviny.