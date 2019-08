TASR

V Banskej Štiavnici štartujú 4 živly, premietnu aj Dialóg 20 40 60

Úvodným filmom "outdoorového" programu je minuloročná snímka Zlaté časy v El Royale.

Festival 4 Živly, archívna snímka — Foto: Facebook/4 ŽIVLY

Bratislava 7. augusta (TASR) - V Banskej Štiavnici sa začína v stredu 21. ročník Letného filmového festivalu 4 živly, ktorého témou sú Čísla. Tematický výber filmov a viacero sprievodných podujatí ponúka festival v banskoštiavnickom kine, kaviarňach, ale aj v amfiteátri s výhľadom na mesto.

Úvodným filmom "outdoorového" programu je minuloročná snímka Zlaté časy v El Royale (r. Drew Goddard). V kine pod hviezdami si diváci budú môcť pozrieť aj britskú komédiu Štyri levy o neúspešných teroristoch, ktorí sa v Británii snažia zorganizovať teroristický útok, či legendárny film Pražská 5, atypický debut režiséra Tomáša Vorla z roku 1988.

Na podujatí z archívnych zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ) premietnu aj poviedkový film Dialóg 20 40 60. Snímku o citových vzťahoch muža a ženy v rôznom veku nakrútila v roku 1968 trojica režisérov Jerzy Skolimowski, Peter Solan a Zbyněk Brynych. „Je to kolektívny film, autorom scenára je Tibor Vichta. Napísal jednu mustru, jeden text a ten zadal trom režisérom, 20 40 60 znamená skoky v generáciách," priblížil snímku TASR dramaturg Martin Kaňuch.

„Príbeh postavený na dialógu medzi mužom a ženou urobil každý z režisérov v inom kontexte, s inou generáciou. Dvadsiatnici, štyridsiatnici a šesťdesiatnici hovoria ten istý dialóg, bavia sa o živote, ako ho chápu v danom veku. Nemohli sa meniť repliky," poznamenal k trom autorským filmovým poviedkam založeným na totožnom scenári, ktorý každý z režisérov adaptuje na mikrosvet svojej tretiny filmu.

„Vichta nemohol tušiť, ako si jeho slová, dialógy jednotliví režiséri - Poliak, Čech, Slovák prispôsobia, akým spôsobom ich rozvinú. Ale vedeli, že hovoria za generáciu, ktorej sa v tej chvíli venujú," dodal k režisérskym počinom, ktoré podávajú hravé a súčasne tajomné generačné výpovede o veku a partnerstve.

V programe figuruje tiež dokumentárna snímka Forman vs. Forman, najnovšie dielo známej českej filmárky Heleny Třeštíkovej. Spolu s kolegom Jakubom Hejnom nakrútila pútavý portrét, ktorý predstavuje svetového filmového režiséra Miloša Formana ako charizmatického človeka a tvorcu večne pohybujúceho a hľadajúceho slobodu nielen vo filmoch, ale aj vo vlastnom živote.

V slovenskej predpremiére 4 živly uvedú aj hudobný dokument s anglickým názvom The Sound Is Innocent, ktorý divákov zavedie do snového sveta elektronickej hudby. Festival potrvá do 11. augusta.