TASR

Poslankyne Gaborčáková a Červeňáková budú kandidovať za KDH

Posily pre kresťanských demokratov.

Soňa Gaborčáková, archívna snímka — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 7. augusta (TASR) - Poslankyne Národnej rady SR Soňa Gaborčáková a Elena Červeňáková (obe nezaradené) budú v nasledujúcich parlamentných voľbách kandidovať za mimoparlamentné KDH. Informovali o tom na stredajšej tlačovej konferencii spolu s predsedom KDH Alojzom Hlinom.

„Sme posilnení o významné posily do nášho tímu," skonštatoval Hlina. KDH má podľa jeho slov ambíciu zostaviť do parlamentných volieb silnú kandidátku. Ozrejmil, že poslankyne budú s KDH nateraz spolupracovať ako odborníčky, nevylučuje však ich prípadný vstup do strany. Dodal, že KDH vedie rokovania s viacerými ďalšími osobnosťami, o výsledkoch budú informovať.

Gaborčáková považuje KDH za stabilnú politickú stranu, ktorá sa ku kresťanským hodnotám hlási dlhodobo a nielen vtedy, keď je to moderné. „Budem sa venovať sociálnej politike, budem klásť dôraz na nepopulistickú sociálnu politiku," zdôraznila s tým, že krajina bude čeliť výzvam ako starnutie obyvateľstva, prehrievanie ekonomiky, automatizácia a robotizácia. Dodala, že Slovensko preto potrebuje stranu s pevnými hodnotami.

„V KDH mám voľné ruky pri práci v oblasti dlhodobej starostlivosti, starostlivosti o našich seniorov," povedala Červeňáková s tým ,že štát sa o nich nestará. Naďalej chce spolupracovať aj so zdravotnými sestrami na zlepšení ich pracovných podmienok. Zdôraznila, že na poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je potrebné zvýšiť aj postavenie zdravotných pracovníkov.

Gaborčáková a Červeňáková pôsobili donedávna v klube OĽaNO. Okrem nich z neho odišli aj Veronika Remišová, Anna Verešová a Jozef Lukáč. Všetci uviedli, že v budúcoročných parlamentných voľbách nebudú kandidovať za OĽaNO.