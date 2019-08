Klaudia Fiolová

Dnes o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Deti noste v náručí čo najviac. Pomáha im to v rozvoji mozgu, tvrdia štúdie

Vedci zistili, že fyzický kontakt u detí zaberá viac, ako si ľudia myslia.

Držanie detí v náručí má mnoho pozitívnych účinkov — Foto: Pixabay

COLUMBUS 7. augusta - Ak sa v rodine narodí dieťa, každý má tendenciu ho zdvihnúť a dlho držať v náručí. Niektorí ľudia tvrdia, že bábätko by na rukách nemalo byť dlho, lebo mu to uškodí. Opak je ale pravdou. Množstvo štúdií potvrdilo fakt, že fyzický kontakt u malých detí prispieva k vývoju ich mozgu. Na túto skutočnosť upozornil ako prvý portál Eduworld.

Mamičky sa tak nemusia báť, že svojimi častými dotykmi rozmaznajú svoje deti. Štúdia, ktorá vykonali v detskej nemocnici v Columbuse v americkom štáte Ohio, poukázala na to, že nedonosené deti majú slabšiu mozgovú aktivitu ako donosené deti.

Stačí aj takáto maličkosť

Vedci skúmali 125 novorodeniatok počas toho, ako sa ich sestričky, hoci aj jemne fyzicky dotýkali. Stimulovali im tak mozog. Z výsledkov vyplýva, že deti, ktoré boli pravidelne v náručí buď sestričiek, alebo rodičov, vykazovali vyššiu mozgovú aktivitu.

Najmä pri predčasne narodených deťoch je preto veľmi dôležité, aby rodičia nezabúdali na pravidelný kontakt, aby sa mozog bábätka dostal na úroveň mozgu donosených detí. Výsledky štúdií Tiffany Fieldovej poukazujú na to, že pravidelná 15-minútová masáž nedonosených detí viedla k nárastu hmotnosti, hoci nedostávali väčšie množstvo jedla. Bolo to spôsobené tým, že fyzický kontakt im začal viac stimulovať mozog, čím ich metabolizmus oveľa lepšie reagoval na zmeny.

Deti treba hýčkať

Mnoho štúdií hovorí o tom, aký je fyzický kontakt medzi rodičom a dieťaťom dôležitý. Nielen preto, že im tak prejavíte vaše emócie, ale aj kvôli tomu, aby ste posilnili jeho sociálne schopnosti. Dotyky medzi rodičom a dieťaťom majú dlhodobý efekt na dieťa aj po dojčenskom veku, hoci najdôležitejšie sú práve v úvode života. „Ak dieťa v období úvodu života, napríklad prvý mesiac, nemá fyzický kontakt s človekom, má to naň celoživotné dôsledky,“ ozrejmil aj Pavol Šimurka, primár Fakultnej nemocnice Trenčín.

Ak bábätko cíti okolo seba lásku a je vyrovnané, tak to do svojho okolia prenesie aj do budúcnosti.

Už spomínaná výskumníčka Tiffany Fieldová tvrdí, že aj krátke štvrťhodinové objatie má na deti vplyv. Ako u rodičov, tak aj u detí to vyvoláva pozitívne emócie. Stimuluje sa pritom hipokampus, ktorý je zodpovedný za pamäť. Pocity šťastia tak do pamäti zostanú vryté dlho.

Viac o výskumoch sa dočítate na portáli Eduworld.sk.