Niektoré fotografie vás naozaj uchvátia! Nám sa najviac páči podoba Snehulienky s Hedy Lamarrovou.

BRATISLAVA 11. augusta - Ak ste si doteraz mysleli, že animátori vytvárajú tváre postáv z animovaných filmov „len tak z hlavy“, mýlili ste sa. Je v tom síce zrnko pravdy, no k vytvoreniu dokonalej tváre sa predsa len musia kýmsi inšpirovať. V tomto článku uvidíte koláže fotografií, na ktorých sú animované postavičky a zároveň tváre, ktoré inšpirovali tvorcov.

Vedeli ste, že Aladin bol inšpirovaný Tomom Cruiseom? Že nie? To nevadí! Poďme sa spoločne pozrieť na ostatných. Koláže vytvoril portál Brightside.

Belle a Katharine Hepburnová

Podoba milej a dobrosrdečnej Belle z legendárnej rozprávky Kráska a zviera, ktorá si svojou pôvodnou originalitou vyslúžila hneď niekoľko spracovaní, vznikla na základe slávnej herečky Katharine Hepburnovej. Držiteľka štyroch Cien akadémie bola súčasťou Hollywoodu viac ako šesťdesiat rokov a zaradila sa k vedúcim tváram žien v hereckom priemysle. Tvorcovia chceli, aby postava pôsobila feministicky.

Milhouse Van Houten a Josh Saviano

Postava modrovlasého chlapca zo Simpsonovcov a Josh toho majú spoločné oveľa viac, ako sa na prvý pohľad. Josh sa objavil v seriáli The Wonder Years (1988-1993), no krátko nato odložil hereckú kariéru nabok. Rovnako ako Milhouse aj Josh má talianskych predkov a je najlepším kamarátom miestneho chlapca (v Joshovom prípade je ním Kevin, v Milhouseovom večný nezbedník Bart). V súčasnosti pracuje ako právnik.

Snehulienka a Hedy Lamarrová, Marge Championová, Adriana Caselottiová

Presne tak! Nie jedna, ale rovno tri ženy stoja za podobou najslávnejšej princeznej, akú kedy štúdio Walta Disneyho vytvorilo. Animovaná rozprávka Snehulienka a sedem trpaslíkov pochádza z roku 1937, no pôvodné dielo napísali ešte bratia Grimmovci na začiatku 19. storočia. Prvá spomenutá Hedy Lamarrová, herečka rakúskeho pôvodu, sa preslávila vďaka nahej scéne vo filme rakúsko-československej produkcie Extase. Zaujímavosťou je, že okrem Prahy a Viedne sa natáčalo v Dobšinej, Topoľčiankach a Margecanoch. Marge, ktorá onedlho oslávi svoje sté narodeniny, už od mladosti pracovala vo Walt Disney Studios. Adriana Snehulienke zasa prepožičala svoj hlas.

Supy z Knihy džunglí

Kniha džunglí z roku 1967 je azda najznámejším spracovaním príbehu z konca 19. storočia. V preloženej verzii ste si, samozrejme, nevšimli, že supy používajú nápadný liverpoolsky prízvuk, teda prízvuk z domovského mesta legendárnej skupiny The Beatles. Okrem toho sú aj ich účesy upravené tak, aby pripomínali slávnu štvoricu, Johna Lennona, Paula McCartneyho, Georgea Harrisona a Ringoa Starra.