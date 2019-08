Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Olivia Newton-John hovorí o svojom treťom boji s rakovinou: Nechcem vedieť, koľko času mi zostáva

Obľúbená herečka prezradila, odkiaľ berie toľko energie a čo ju drží nad vodou.

Olivia Newton-John ako Sandy v muzikáli Pomáda — Foto: TASR

SYDNEY 7. augusta - Austrálska speváčka a herečka, ktorú každý pozná najmä vďaka úlohe zaľúbenej stredoškoláčky Sandy z legendárneho muzikálu Pomáda, je neskutočne inšpiratívnou ženou. V roku 1992 jej diagnostikovali rakovinu prsníka, podstúpila potrebnú liečbu a vyzeralo to tak, že choroba ustúpila. V roku 2013 sa choroba opäť vrátila, no Olivia Newton-John ju v tichosti znova prekonala. Prišiel však rok 2017 a lekári legendárnej speváčke a herečke diagnostikovali štvrté štádium rakoviny a zároveň oznámili správu, že rakovina už postúpila a metastázy sa jej rozšírili aj na kosti.

Aj napriek všetkým zákrokom a prognózam ale večne pozitívne naladená Olivia nestráca nádej a verí, že rakovinu opäť prekoná, uvádza portál People. 70-ročná herečka v relácii 60 Minutes Australia exkluzívne porozprávala o svojich pocitoch a prezradila, čo jej pomáha v tom, aby nestrácala pozitívny pohľad na svet.

„Mám obrovské šťastie, že som už prekonala túto chorobu a ešte stále som tu medzi vami"

Rakovina ju naučila, že si máme ceniť každý deň v živote, lebo nikdy nevieme, ktorý bude ten posledný. „Vieme, že každý raz zomrieme, len nevieme presný dátum, kedy to príde. Keď vám diagnostikujú nejakú zákernú chorobu, zrazu pocítite, že máte obmedzený čas. Pravdou je ale, že už zajtra vás môže zraziť kamión. Každý deň berme preto ako dar," povedala herečka.

Foto: Reprofoto Youtube/60 Minutes

Hoci jej tentokrát diagnostikovali už 4. stupeň rakoviny, keď jej choroba prenikla až do kostí, stále nestráca nádej. Ako sama tvrdí, verí, že nad ňou opäť zvíťazí. „Opäť som silnejšia a som pripravená opäť čeliť tejto chorobe. Nečítam štatistiky a neverím im. Ak si niekto pripustí, že má už len šesť mesiacov, tak ich pravdepodobne aj bude mať. Takže pre mňa z psychologického hľadiska je lepšie, ak nebudem vedieť, čo mám podľa lekárov očakávať," vysvetľuje.

„Pre mňa to nie je boj. Je to niečo, s čím žijem a čoho sa moje telo chce zbaviť"

Rakovinu nechce vnímať ako boj s niečím, lebo ak to tak spraví, podľa jej slov jej telo bude na to reagovať zle. Radšej sa snaží presvedčiť vlastný organizmus, že sa musí uzdraviť. Ak by stále s niečím bojovala, stratila by všetky cenné momenty v živote. Ako sama priznáva, snaží sa od choroby dištancovať a akosi ju od seba odčleniť. Lebo ako vraví: „Nechcem sa stať ani otrokom, ani obeťou tejto choroby, lebo potom by ovládla celý môj život," hovorí Newton-John.

Jej manžel, John Easterling, ktorý stojí po jej boku už desať rokov, je Oliviinou najväčšou oporou. Filmová Sandy prezradila, že súčasťou jej liečby je meditácia a tiež medicínska marihuana, ktorá jej pomáha zmierniť bolesť.

Celý rozhovor s Oliviou Newton-John si môžete pozrieť v priloženom videu z austrálskej relácie 60 Minutes.