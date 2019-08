TASR

Dnes o 08:57 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hlinka Gretzky Cup: Slovenskí mladíci podľahli Spojeným štátom po predĺžení

Reprezentácia do 18 rokov odohrala ďalší dobrý zápas so smutným koncom.

Slovenskí hokejisti na Hlinka Gretzky Cup 2018, archívna snímka — Foto: TASR/AP/Codie McLachlan

Piešťany 6. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov prehrali v utorkovom zápase B-skupiny medzinárodného turnaja Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch s Američanmi 3:4 po predĺžení.

Zverenci Ivana Feneša sa dostali do vedenia v 53. minúte vďaka Martinovi Chromiakovi, no súper dokázal vyrovnať o 70 sekúnd. V predĺžení mohol rozhodnúť Matej Kašlík, no svoj nájazd nepremenil. Druhý bod získali Američania, keď presilovku 4 na 3 využil Alex Gaffney. Najbližšie sa Slováci predstavia v stredu od 19.00 h proti Rusom.

V ďalšom dueli "béčka" Rusi zvíťazili nad Švédmi 3:0. V břeclavskej A-skupine Kanada deklasovala Švajčiarov 8:0 a domáci Česi podľahli Fínom 1:5.

Hlinka Gretzky Cup hokejistov do 18 rokov: A-skupina (Břeclav): Kanada - Švajčiarsko 8:0 (3:0, 3:0, 2:0) Česko - Fínsko 1:5 (0:1, 0:4, 1:0) B-skupina (Piešťany) Švédsko - Rusko 0:3 (0:0, 0:0, 0:3) Slovensko - USA 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1) Góly: 15. Rehák, 40. Lašák, 53. Chromiak - 7. Hayes (Gaffney, Ellis), 18. Beck (Ellis), 54. Schoen, 64. Gaffney zostava SR: Latkóczy – Fatul, Kňažko, Stacha, Nemec, Groch, Putala, Ketner, Jombík – Chromiak, Myklukha, Lašák – Kašlík, Rehák, Kolenič – Mastič, Faith, Bačo – Nemec, Petráš, Šramaty

Hlasy po zápase (zdroj: hockeyslovakia.sk):

Ivan Feneš, tréner SR "18": „Videli sme opäť skvelý hokej. Obe mužstvá stál tento zápas veľké množstvo síl, ale myslím si, že naši chlapci robia skvelú reklamu slovenskému mládežníckemu hokeju. Po dlhej dobe sme vyrovnaným súperom všetkým tímom na tomto turnaji. Náš cieľ je motivovať a dvíhať hráčov výkonnostne každý deň, aby sa vždy aspoň o kúsok zlepšili, a aj teraz sa nám to podarilo. Chlapci ukázali skvelú bojovnosť, bolo vidieť, že oba tímy majú aj ten pondelňajší zápas v nohách. Videli sme i tak skvelý hokej podčiarknutý vynikajúcimi výkonmi oboch brankárov. A treba povedať, že vždy, keď slovenský hokej zaznamenal výraznejší úspech, tak to vychádzalo z výnimočného výkonu brankára. Aj my chceme náš tím postaviť na skvelých brankároch, pretože keď má brankár v zápase úspešné zákroky, celé mužstvo to dvíha psychicky a herne hore. Klobúk dole pred Šimonom Latkóczym, ktorý aj v utorok chytil a zlikvidoval niekoľko čistých šancí súpera."

Šimon Latkóczy, brankár SR "18": „Myslím si, že sme odohrali dobrý zápas, chýbalo možno trošku šťastia na konci, a keby sme lepšie odohrali prvú tretinu a neinkasovali by sme v nej dva góly, zrejme by ten zápas vyzeral úplne ináč. Snažím sa chytiť, čo môžem, pretože dobrý výkon brankára je základ proti takýmto silným súperom. Proti USA sa vždy dobre chytá, majú veľa striel a musím byť stále v strehu. Som rád, že som mohol chalanom pomôcť aspoň takto k zisku jedného bodu, ale určite mohol byť nás výsledok aj lepší."