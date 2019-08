TASR

Dnes o 07:41 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Iuvente Michalovce netlačia na výsledky, tréner Dávid si pochvaľuje mladý tím

Slovenský majster by rád získal domáce tituly, v československej MOL lige túži po medaile.

Michalovce 6. augusta (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce vstúpia do sezóny 2019/2020 s novým trénerom Petrom Dávidom a výrazne omladeným kádrom. V ňom už nefigurujú stálice nedávnych sezón Veronika Habánková či Tetjana Fiľková-Trehubová, ktoré nahradili mladšie legionárky. Slovenský majster by však rád získal domáce tituly, v československej MOL lige túži po medaile.

V kádri je viacero hráčok narodených po roku 2000 a ambícia dať priestor najmä mladým sa prejavila aj pri angažovaní legionárok. Novými tvárami sa stali Čiernohorky Marija Radovičová, Milica Trifunovičová, Ukrajinka Anastasija Burdinová a poľská brankárka Weronika Kordowiecka, pričom prvé tri sú ešte v tínedžerskom veku.

„Už v kádri Baníka Most som mal veľmi mladé hráčky a pre mňa je vždy výzva posúvať ich v kariére. Musím sa však priznať, že som ešte neviedol tím, v ktorom by najstaršia hráčka mala 29 rokov. Z Michaloviec som ako tréner súpera odchádzal vždy nahnevaný, preto sa teraz teším, že budem viesť domáci tím a verím, že nahnevaní budú odchádzať ostatní. Mám radosť, ako hráčky pristúpili k svojim povinnostiam a prijali režim, ktorý im nastavil realizačný tím. Zvládajú aj dvojhodinové tréningy, čo je jasný znak, že pochopili, o čom to tu je. Nie je vyvíjaný prehnaný tlak na výsledky, preto sa môžeme venovať postupnému hráčskemu progresu," konštatoval Dávid.

Obdobie prípravných zápasov sa pre Michalovčanky začne v piatok 9. augusta, keď v domácom prostredí odštartujú 25. ročník Memoriálu Tomáša Jakubča. „Družstvo postupne získava moju filozofiu a v zápasoch na tomto turnaji budeme zvedaví, do akej miery sa s ňou stotožnilo. Vôbec nepôjde o výsledky a to platí aj pre ďalšie prípravné turnaje, na ktorých sa zúčastníme. Nechceme hrať so siedmimi, ôsmimi hráčkami, ale do rotácie zapojiť prakticky celý tím," uviedol tréner Iuventy.

Zámerom vedenia klubu pri budovaní kádra bola snaha angažovať mladé hráčky. To sa aj podarilo, hoci s výnimkou vlastných dorasteniek prišli iba legionárky. „Chceli sme najmä Slovenky, no prax nám ukázala, že bolo napríklad jednoduchšie získať dve mladé baby z Čiernej Hory, ktoré na druhý deň už sedeli v lietadle k nám, než mladú slovenskú hráčku z Prešova. Mrzí ma to, no potrebujeme pracovať s hráčkami, ktoré majú ambíciu sa posúvať. Na súpiske máme osem hráčok, ktoré môžu hrať ešte za dorast. Vďaka tomu im vieme zabezpečiť zápasové vyťaženie. Celkovo sa nám veľmi pozdáva zloženie kádra. Je v ňom mnoho mladých hráčok, ktoré majú veľkú chuť zlepšovať sa, napredovať a víťaziť," uviedol športový riaditeľ Jan Beňadik.

Ciele klubu v sezóne 2019/2020 sú titul majstra SR i víťazstvo v Slovenskom pohári, ako aj medaila v československej MOL lige. Iuventa bude účinkovať tiež v Pohári EHF. V 1. kole nastúpi proti švajčiarskemu Spono Eagels, dvojzápas sa odohrá 14. a 15. septembra v Chemkostav aréne.