Dnes o 17:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Hádzaná: Slovenky zdolali Španielky a na ME

Zverenky dvojice Rastislav Jedinák, Iveta Mičníková uzavrú účinkovanie v III. skupine v stredu proti Chorvátsku.

Ilustračné foto. — Foto: TASR – Roman Hanc

Celje 6. augusta (TASR) - Slovenské hádzanárky do 17 rokov zvíťazili v utorkovom zápase druhej fázy o 9. až 16. miesto na ME v Slovinsku nad Španielskom 28:25. Zverenky dvojice Rastislav Jedinák, Iveta Mičníková uzavrú účinkovanie v III. skupine v stredu proti Chorvátsku. Na konte majú štyri body a istotu postupu do súbojov o konečnú 9. až 12. priečku.

ME hádzanárok do 17 rokov - druhá fáza:

Španielsko - Slovensko 25:28 (14:14)

najviac gólov SR: Lanczová a Pintová po 8, Dvorščáková 7