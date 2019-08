TASR

Thajský box: Chochlíková po bronze z MS túži po svetovom titule v kickboxe

Dva veľké úspechy za dvanásť dní.

Na snímke slovenská reprezentantka v thajskom boxe Monika Chochlíková, archívna snímka — Foto: TASR/Dušan Hein

Banská Bystrica (TASR) – Úspešná slovenská reprezentantka v thajskom boxe a kickboxe Monika Chochlíková dosiahla za dvanásť dní dva veľké úspechy v dvoch športových disciplínach. Najprv vybojovala v Thajsku bronzovú medailu na majstrovstvách sveta v thajskom boxe organizácie IFMA a následne získala zlato v Záhrebe na univerzitných majstrovstvách Európy v kickboxe podľa pravidiel K1 organizácie WAKO.

Obe asociácie sa pokúšajú dostať tieto športové disciplíny na olympijské hry 2024. „Som spokojná, nič viac som ku šťastiu nepotrebovala. Sú to pre mňa dva historické okamihy, ktoré sa už nemusia nikdy zopakovať. Podarilo sa mi ich dosiahnuť za dvanásť dní, čo je skvelé a veľa to pre mňa znamená," uviedla na utorňajšej tlačovej konferencii v Banskej Bystrici členka armádnej Dukly Chochlíková, pričom si netrúfla obe medaily porovnávať.

„Ide o dve rôzne disciplíny. Čo sa týka majstrovstiev sveta v Thajsku, chcela som zlato, ale zo semifinále som bola trošku sklamaná, no aj bronz je historickým úspechom nielen pre mňa, ale pre celý Slovenský zväz thajského boxu. Čo sa týka univerzitných majstrovstiev Európy, mala som na tomto podujatí veľmi ťažké súperky. Hoci išlo iba univerzitné majstrovstvá, tak myslím si, že to boli moje najťažšie európske majstrovstvá celkovo. Absolvovala som veľmi náročné súboje a tiež si túto medailu veľmi cením," uviedla.

Chochlíková sa už môže pochváliť dvoma titulmi majsterky Európy v kickboxe podľa pravidiel K1 a jedným titulom majsterky Európy v thajskom boxe. Univerzitný európsky titul je jej prvým. V tomto roku má ambíciu získať i titul svetový, konkrétne na októbrových majstrovstvách sveta v kickboxe organizácie WAKO, ktoré budú v Sarajeve.

„Mojím cieľom je vyhrať tieto majstrovstvá sveta. Avšak každá medaila ma poteší, no zlato by ma potešilo najviac," netají iba 23-ročná Monika Chochlíková, ktorá zvažuje aj účasť na majstrovstvách Európy v thajskom boxe IFMA v bieloruskom Minsku. „Je tam iba týždňový rozostup od organizovania majstrovstiev sveta K1 v Sarajeve. Takže zvažujeme, či do Minsku pôjdeme. Uvidíme, či moje telo zvládne dve ťažké prípravy v tak krátkom časovom úseku,“ dodala členka VŠC Dukla.

Tréner Chochlíkovej Tomáš Tadlánek je na svoju zverenku po zisku dvoch medailí hrdý. „Na Monike je úžasné, že je komplexná. Nemá žiadnu slabinu, všetky sme odstránili. Má výborný box, výborné kopy i výborný pohyb. Zlepšila sa aj v klinči, čo je boj blízko na telo - a práve v tom vynikala na majstrovstvách sveta v thajskom boxe, kde každú súperku hádzala na zem a ona ani raz nebola na zemi. Monikina výnimočnosť je teda hlavne v jej komplexnosti."

Thajský box ako aj kickbox majú reálnu šancu dostať sa do zoznamu športových disciplín na olympijské hry 2024 v Paríži. Usilujú sa o to obe asociácie IFMA a WAKO a práve na ich podujatiach Monika Chochlíková dosahuje cenné umiestnenia. „Už to závisí len od lobingu, že ktoré športy sa dostanú na OH 2024. Ja si osobne myslím, že skôr by sa tam mal prebojovať thajský box, no budem rada, ak sa tam objaví aspoň jedna z týchto dvoch disciplín,“ uviedla európska šampiónka v kickboxe a thajskom boxe.