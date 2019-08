TASR

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Na východe si môžete užiť prírodný orchester. Vďaka unikátnemu nápadu v srdci Slanských vrchov

S nápadom vytvorenia megafónu prišli štyria mladí ľudia z občianskeho združenia Hlas lesa.

Drevený megafón — Foto: Facebook/Hlas lesa

Prešov 6. augusta (TASR) - Neďaleko Prešova v Slanských vrchoch vznikne medzi stromami špeciálny drevený megafón. Vďaka svojmu tvaru znásobí zvuky lesa a verejnosť si tak podľa autorov projektu bude môcť užiť nefalšovaný prírodný orchester. S nápadom vytvorenia megafónu prišli štyria mladí ľudia z občianskeho združenia Hlas lesa.

„Našou snahou je zviditeľniť miesta, ktoré si zaslúžia našu pozornosť. Radi by sme menej známe lokality v prírode predstavili verejnosti. Veríme, že dreveným megafónom sa nám podarí prilákať ľudí do prírody a podporiť tak turizmus v celom regióne," uviedol jeden z autorov projektu František Baláž.

Drevený megafón, ktorý bude stáť neďaleko cyklotrasy spájajúcej Prešov s okolitými dedinami, má tvar deväťhranného ihlanu. Ako vysvetlil Baláž, inštalácia megafónu je zjednodušením rotačného paraboloidu.

„Paraboloid má vlastnosť, vďaka ktorej koncentruje lúče a vlny odrážajúce sa od jeho stien do jedného bodu. Človek, ktorý bude sedieť v blízkosti tohto bodu, tak bude počuť zosilnené zvuky prichádzajúce z okolia a môže pohodlne načúvať, čo mu les hovorí," uviedol mladý milovník prírody. Podobná atrakcia zatiaľ existuje len v Estónsku.

Autori myslia na to, aby inštalácia nemala zlý vplyv na harmóniu lesa a zapadla do jeho prirodzeného prostredia. Na výrobu použijú drevo a menšie kovové spojovacie časti. Projekt vzniká s podporou samosprávy Zlatej Bane a spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, ktorá pokryla finančné náklady na výstavbu. Celkové rozmery konštrukcie by nemali presahovať dĺžku 4,2 metra a výšku i šírku 2,5 metra.