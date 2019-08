TASR

Mesto Košice má nového hovorcu aj riaditeľa kancelárie primátora

Na pracovné pozície neboli vyhlásené výberové konania.

Jaroslav Polaček — Foto: TASR/František Iván

Košice 6. augusta (TASR) – Novým hovorcom mesta Košice je Vladimír Fabian, kanceláriu primátora povedenie Jakub Bubeník. Počas utorkového stretnutia s novinármi ich predstavil primátor Jaroslav Polaček. Ako uviedol, postupne by mohli byť známe aj mená náčelníka mestskej polície či hlavného architekta mesta, vzísť majú z výberových konaní.

„Pozícia vedúceho kancelárie nebola obsadená, už keď som nastúpil ako primátor. Čo sa týka pána Fabiana, na pozícii hovorcu nahradil Lindu Šnajdárovú. Je zamestnankyňou úradu a bude si plniť svoje nové pracovné úlohy,“ povedal. Na pracovné pozície neboli vyhlásené výberové konania. Polaček sa chcel tak, ako avizoval počas kampane, obklopiť ľuďmi, ktorým dôveruje a chce s nimi spolupracovať.

Bubeník podľa vlastných slov s Polačekom komunikoval aj pred komunálnymi voľbami. Predtým niekoľko rokov pôsobil ako redaktor v komerčnej televízii a následne v regionálnej banskobystrickej televízii, kde mal na starosti vnútorné procesy. Nateraz sa s primátorom dohodli na spolupráci do konca tohto roka. Fabian doposiaľ pôsobil v súkromnej marketingovej sfére.

V júli mesto Košice oznámilo vyhlásenie výberových konaní na ôsmich riaditeľov mestských podnikov, rozpočtových a príspevkových organizácií. V aktuálnom prvom kole sa uchádzači môžu prihlasovať na post riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice, Bytového podniku mesta Košice, Tepelného hospodárstva Košice a príspevkovej organizácie K13.

„Postupne začínajú prichádzať žiadosti a životopisy uchádzačov, v súčasnosti je ich prijatých cez 25. Predpokladáme, že najvyšší nárast príde v uzávierke okolo 15. augusta," povedal primátor. Následne sa budú môcť prihlásiť adepti na riadiace posty Správy mestskej zelene, Strediska sociálnej pomoci, Knižnice pre mládež mesta Košice a Mestských lesov Košice.

„Na decembrovom mestskom zastupiteľstve by som chcel doriešiť aj náčelníka mestskej polície, aby to nebol už len poverený náčelník. V decembri by som chcel kompletne doriešiť aj organizačnú štruktúru mesta s tým, aby sa zároveň spustil i proces výberu nového hlavného architekta mesta,“ uzavrel Polaček, podľa ktorého by úspešný uchádzač mohol byť do tejto funkcie vymenovaný začiatkom budúcoročnej jari.