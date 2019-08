Klaudia Fiolová

Renáta Názlerová zo Súdnej siene adresovala neprajníkom silný odkaz. Jej postavu už viac komentovať nebudú

Renáta Názlerová sa za svoje telo nehanbí a nehodlá sa zmeniť kvôli nikomu.

Renátu Názlerovú ako spravodlivá prokurátorka v relácii Súdna sieň — Foto: Facebook/Renáta Názlerová

BRATISLAVA 6. augusta - Renátu Názlerovú poznajú ľudia hlavne z televíznych obrazoviek. Dlhé roky bola ústrednou postavou relácie Súdna sieň, taktiež moderovala šou Supermama. Okrem toho sa venuje aj novinárčine, je spisovateľkou, lektorkou či scenáristkou.

Energická Renáta si zo svojho vzhľadu nikdy nič nerobila a hoci je na očiach verejnosti, chce sa prezentovať prácou a nie postavou. Keďže jej chodilo veľa správ, ktoré boli nielen pozitívne, ale aj neprajné, rozhodla sa, že debatu okolo jej vzhľadu ukončí verejným príspevkom.

Inšpirujúce slová

V statuse sa zmienila o tom, že je spokojná so svojím telom a keby nebola, tak by to zmenila. Nebude sa však meniť kvôli nikomu inému. „Mohla by som byť aj so sebou nespokojná, zakomplexovaná alebo nešťastná. Ale nie som. Mám rada moje telo. Je veľké, viem, ale je moje. Toľkokrát ma už podržalo, pri rôznych športových úrazoch (vážnych), pri toľkých operáciách (náročných), pri ochoreniach (komplikovaných). Je veľké, viem, ale je to môj parťák," hovorí známa osobnosť.

„Je veľké, ale aj moje srdce je veľké a v menšom tele by nemalo dosť miesta. Je veľké, ale aj moja duša, hoci je stále v tele, má svoje krídla a potrebuje si polietať, a na to potrebuje priestor. Pekne vás prosím, neposudzujte iných. Ak tak potrebujete činiť, posudzujte seba a svoje skutky," uzatvára.

Jej slová sa stali inšpiráciou pre mnohých ľudí a príspevok sa stretol s pozitívnymi a podpornými ohlasmi.