Slovensko na ME v cyklistike s rekordnou výpravou, šance majú Baška či Kramarčík

V stredu odštartujú v holandskom Alkmaare majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike (7.-11. augusta) aj s rekordnou slovenskou účasťou.

Alkmaar 6. augusta (TASR) - V stredu odštartujú v holandskom Alkmaare majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike (7.-11. augusta) aj s rekordnou slovenskou účasťou. V dejisku šampionátu bude bojovať o úspešné výsledky dokopy až 31 pretekárov spod Tatier, no bez Petra Sagana. Rekordný sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France sa nakoniec rozhodol, že štartovať nebude.

Okrem neho sa však v hlavných pretekoch mužov predstaví slovenská špička, jeho tímoví kolegovia z Bory-Hansgrohe Erik Baška a brat Juraj Sagan, z tímu Dukla Banská Bystrica Patrik Tybor, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully a Juraj Bellan a doplní ich Adrián Babič.

Keďže holandskí organizátori pripravili na hromadné preteky rovinatý okruh pre všetky kategórie, rozhodovať by sa malo v záverečnom dojazde. V ňom by mal mať pri neúčasti P. Sagana zo Slovákov najväčšie šance Baška. „Škoda, že nejde Peťo, pretože doňho sme vkladali najväčšie nádeje, že by mohol dosiahnuť vynikajúci výsledok, získať medailu alebo aj titul. Ale keďže sa rozhodol inak, tak v kategórii elite verím Erikovi. Je to majster Európy do 23 rokov z roku 2015, keď vyhral na podobnej trati, ako je táto v Holandsku. Na 90% sa bude rozhodovať v záverečnom dojazde, takže ak by sa vyskytol na správnom mieste, rýchlosť má a mohol by bojovať o popredné umiestnenia," uviedol pre TASR prezident Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Privara.

Okrem hlavnej kategórie bude mať Slovensko početné zastúpenie aj medzi juniormi a do 23 rokov a to medzi mužmi i ženami. „V kategórii do 23 rokov nečakáme nejaký veľký výsledok, ale v kategórii juniorov by sa mohlo niečo urodiť. Rovnako aj v juniorkách. V hromadných pretekoch žien máme Pavlendovú a Medveďovú, to sú cyklistky, ktoré v poslednej sezóne jazdia veľa na dráhe, a tým pádom by sa za priaznivých okolností mohli v špurte pohybovať okolo desiateho miesta, čo by bol pre našu cyklistiku veľmi dobrý výsledok," zhodnotil šance Privara.

K tradičným individuálnym časovkám a pretekom s hromadným štartom pribudla tento rok nová disciplína - miešaná štafeta, kde každá krajina nominuje šesť jazdcov (troch mužov a tri ženy). „Európska i svetová federácia tým chcú zatraktívniť cyklistiku. Neviem, ako k tomu pristúpia ostatné štáty, či tam pošlú najlepších pretekárov alebo nie. Ani my tam nemáme to najlepšie, neštartujú Pavlendová s Medveďovou ani naši WorldTour cyklisti. Takže pre tých, čo pôjdu, je to veľká výzva, aby sa ukázali," dodal Privara.

Prvá časť slovenskej výpravy sa do dejiska ME presunula už v pondelok, ďalší reprezentanti pribudnú v stredu a v ďalších dňoch. „Okrem Bašku je dobrý šprintér aj junior Pavol Kramarčík, ktorý by mohol mať šancu na úspešný výsledok. Záležať však bude aj od vetra, keďže hneď po príchode sem sme cítili, že poriadne fúka. Na tých tratiach sú odkryté úseky, takže môže rozhodovať aj pozičná jazda. Tým, že sme obsadili všetky miesta, ktoré sme mohli a dali sme šancu všetkým, tak je tu najpočetnejšia slovenská výprava na ME a je to logisticky náročnejšie a hektickejšie," uviedol pre TASR priamo z dejiska šampionátu koordinátor cestnej cyklistiky SZC Martin Riška. K systému v mix štafete doplnil: „Najskôr odštartujú traja muži a neskôr odovzdajú štafetu trom ženám. Tie prídu v trojici do cieľa. Ráta sa výsledný čas druhej pretekárky z tímu v cieli. Bude to premiéra tejto disciplíny na šampionátoch."