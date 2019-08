TASR

Dnes o 11:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Potulná galéria zavítala do Bojníc, upozornila na rasizmus a neznášanlivosť

Galéria predstavuje viaceré inštalácie alebo reprodukcie diel od slovenských i zahraničných autorov.

Potulná galéria nomadSPACE — Foto: Facebook/Potulná galéria nomadSPACE

Bojnice 6. augusta (TASR) - Potulná galéria zavítala v pondelok (5. 8.) do Bojníc. Prostredníctvom viacerých umeleckých inštalácií chcú jej mediátori upozorniť na extrémizmus, rasizmus, xenofóbiu či neznášanlivosť, ako i potrebu tolerancie a porozumenia s menšinami.

„Potulná galéria bola pred dvomi rokmi zameraná tiež na problematiku rasizmu, xenofóbie, extrémizmu. Vtedy však silneli utečenecké otázky. Tento rok sme sa rozhodli zamerať na rómsku problematiku, pretože práve v lokalitách, do ktorých sme sa rozhodli prísť, je veľa Rómov a stúpajú tam extrémistické vlny, názory," povedala pre TASR Viera Zubalová, koordinátorka a mediátorka Potulnej galérie.

Ľudia podľa nej nie sú dostatočne informovaní o tejto problematike, nechodia do galérií, nenavštevujú kultúrne inštitúcie, preto sa v rámci Potulnej galérie rozhodli, aby vyšli zo svojej kultúrnej a sociálnej bubliny a priniesli umenie tam, kde reálne ľudia fungujú. „Slovensko neprijíma toľko utečencov, aby sme to reálne pociťovali v malých mestách ako nejaký problém. Ale to, s čím sa ľudia bežne stretávajú, sú naši Rómovia. Niekedy to spolužitie zlyháva," podotkla.

Galéria predstavuje viaceré inštalácie alebo reprodukcie diel od slovenských i zahraničných autorov. Najväčšia inštalácia je od Aleny Foustkovej pod názvom Slovník, ktorá je v dodávke galérie. Ďalšou inštaláciou je maketa panelového domu z košického Luníka IX.

„Oto Hudec a Danka Krajčová robia už niekoľko rokov workshopy s miestnymi deťmi z Luníka. Miestne deti vymaľovali panely, z ktorých je poskladaná bytovka. Z jej zadnej strany sú napísané výroky detí, ako sa tam žije, čo rady robia, ako vyzerá ich bežný deň," priblížila Zubalová.

Organizátorom Potulnej galérie je Curatorial Studies Institute. Na cestu po Slovensku sa vydali mediátori pred dvoma týždňami a navštívi ešte ďalšie mestá na hornej Nitre, a to Handlovú a Nováky.