TASR

Dnes o 11:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní V Letnom kine Slovenskej národnej galérie možno vidieť nové zahraničné filmy

Filmové projekcie sa uskutočnia každú stredu o 20.30 h.

Letné kino Film Europe v Berlinke SNG — Foto: sng.sk

Bratislava 6. augusta (TASR) – Slovenská národná galéria (SNG) pokračuje v uvádzaní Letného kina v bratislavskom priestore Berlinka. Filmové projekcie sa uskutočnia každú stredu o 20.30 h. „V spolupráci s Film Europe Media Company prinášame do Berlinky SNG žánrovo rôznorodé filmy od špičkových režisérov," informuje Klára Hudáková zo SNG.

Augustový program otvorí 7. augusta komediálna dráma Yao francúzskeho režiséra Philippa Godeaua z roku 2018. Yao je 13-ročný chlapec z dediny na severe Senegalu a je ochotný urobiť všetko pre to, aby sa stretol so svojím hrdinom, ktorým je slávny francúzsky herec Seydou Tall. Ten je pozvaný do Dakaru na predstavenie svojej novej knihy a prvý raz navštívi rodnú krajinu.

Aby si Yao splnil sen, naplánuje útek a sám prekoná 387 kilometrov, ktoré ho delia od hlavného mesta. Herec je dojatý odhodlanosťou dieťaťa, rozhodne sa utiecť pred povinnosťami a odprevadiť chlapca domov. Na prašných a neistých cestách pochopí, že sa približuje nielen k chlapcovej dedine, ale i k svojim koreňom.

O týždeň neskôr (14. 8.) návštevníci uvidia tohtoročný poľský film Sladký koniec dňa. Režisér Jacek Borcuch nakrútil dramatický príbeh v Toskánsku, kde poľská poetka a laureátka Nobelovej ceny za literatúru Maria Linde oslavuje s rodinou a priateľmi 65. narodeniny. Jej stabilný rodinný život plynie v pokojnom rytme talianskej provincie, až kým sa neodhalí jej vzťah s imigrantom, o 30 rokov mladším Arabom Nazeerom.

Francúzsky film Verní neverní (21. 8.) režiséra Louisa Garrela je príbeh lásky s hviezdnym obsadením (Louis Garrel, Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel). Abel a Marianne sú desať rokov rozídení a keď sa znova stretnú, Abel ju chce získať späť. Medzitým sa všeličo zmenilo. Marianne má syna Josepha a jeho teta, mladá Éve, vyrástla. Všetci majú tajomstvá, ktoré postupne odhaľujú.

Záverečný (28. 8.) film Posledné večery na Zemi čínskeho režiséra Gan Bi bol nominovaný na cenu Un Certain Regard na tohtoročnom festivale v Cannes. Jeho príbeh v ruinách provinčného mesta Kaili na juhovýchode Číny je magickou meditáciou o priestore a čase i enigmatickou básňou o strate a bolesti, snom utkaným z nespoľahlivej pamäti, melancholicky rozostrenej prítomnosti a minulosti, ktorá možno ani nebola.

Podmanivý rytmus a trúchlivá obrazotvornosť filmu o mužovi hľadajúcom dávno stratenú lásku pripomína ponurejšiu a abstraktnejšiu verziu raných filmov Wonga Kar-waia či vrcholných diel Andreja Tarkovského.