V dnešnej etape okolo Poľska sa nebude súťažiť. Cyklisti si uctia zosnulého Bjorga Lambrechta

JAWORZNO 6. augusta - Dnešná etapa 76. ročníka cyklistických pretekov Okolo Poľska sa bude niesť v duchu uctenia si Bjorga Lambrechta. Mladý 22-ročný cyklista zo stajne tímu Lotto–Soudal tragicky zahynul na následky zranenia, ktoré utŕžil počas 3. etapy, ktorá viedla z Chorzówu do Zabrze.

Dnešná štvrtá etapa bude neutralizovaná. To znamená, že z pôvodných 173 kilometrov cyklisti pôjdu „iba“ 133,7. Dohodli sa na tom organizátori, jury a cyklistické tímy. „Táto tragédia nami otriasla,“ uviedol Czesław Lang, riaditeľ pretekov a bývalý cyklista. „Slová nedokážu opísať emócie, ktoré všetci cítime. Zdieľam bolesť s Bjorgovou rodinou, s jeho tímom a ďalšími členmi cyklistickej komunity. Zároveň vás žiadam o plnú podporu. Bjorg Lambrecht zostane navždy v našich spomienkach ako výnimočný cyklista a skvelý človek.“

Nehoda

Dvadsaťdvaročný belgický cyklista Bjorg Lambrecht z tímu Lotto–Soudal zomrel po prevoze do nemocnice v juhopoľskom meste Rybnik, keď počas etapy narazil v daždivom počasí hlavou do betónového priepustu pri ceste. Lambrechta oživovali už priamo na mieste nešťastia, neskôr ho previezli sanitkou do nemocnice. Jeho zdravotný stav totiž neumožňoval letecký transport. Napokon sa lekárom nepodarilo jeho život zachrániť, zomrel na operačnom stole.