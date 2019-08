Európska liga: Slovan chce proti Dundalku uspieť, cieľom je doma neinkasovať

TASR

V 3. predkole Európskej ligy UEFA privítajú "belasí" svojho súpera o 20.15 na Tehelnom poli, odveta je na programe v utorok 13. augusta v Oriel Parku v Dundalku.

Na snímke futbalisti ŠK Slovan Bratislava počas osláv majstrovského titulu — Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 6. augusta (TASR) - Slovan Bratislava bude v stredu v pohárovej Európe v sezóne 2019/2020 proti írskemu Dundalku hájiť slovenský futbal ako jeho posledný zástupca. Dočasný tréner "belasých" Ján Kozák ml. od svojho príchodu na lavičku A-tímu ešte nespoznal chuť prehry a svoju bilanciu túži natiahnuť.

Dočasný tréner Slovana má zatiaľ na lavičke stopercentnú bilanciu.

Triumfovali aj v generálke

Vedením mužstva ho poverili pred prvým domácim zápasom v EL proti Feronikeli (2:1), následne s ním zvíťazil aj vo Fortuna lige nad Michalovcami 3:0. Okrem toho Kozák doviedol k triumfu 4:0 nad Skalicou aj B-mužstvo a uspel aj v odvete EL na pôde súpera z Kosova. Generálkou pre mužstvo bol zápas 3. kola FL v Senici, Slovan v ňom opäť triumfoval 3:0. Kozáka tešilo najmä čisté konto, cieľ neinkasovať budú mať jeho zverenci aj v stredu.

„Tešíme sa z ďalšieho víťazstva, ale vo futbale nesmiete nikdy nič podceniť. Potrebujeme odstrániť chybičky či straty lôpt, aby sme boli ešte lepší v defenzíve a zároveň efektívnejší v ofenzíve. Je pekné, keď sa vyhráva, no potom môže prísť zaváhanie, ako sa stalo na samom začiatku sezóny, a musíte začínať prakticky odznova. Preto nepoľavujeme v koncentrácii a takto chceme pokračovať," povedal Kozák pre klubový web.

Hrali aj hráči s menšou minutážou

Priestor dostali aj hráči, ktorí mali v uplynulých zápasoch nižšiu minutáž. Pre menšie zranenie nehral kanonier Šporar, no Slovan aj bez neho dominoval. V základnej zostave dostal šancu Španiel Nono, ktorý tiež upozorňuje na dôležitosť udržať doma čisté konto.

„Nasledujúce hodiny využijeme na dôkladnú prípravu na súpera, tréneri nám určite dajú potrebné informácie, aby sme vedeli, na čo si dať pozor. Samozrejme, keď v Európe začíname doma, tak by bolo skvelé pred odvetou neinkasovať. Ale ešte je skoro hovoriť o postupovej matematike. Myslím si, že náš tím sa zlepšuje a verím, že to dokážeme aj v tomto dvojzápase."

Pred stretnutím s Dundalkom má Slovan po pondelňajšom žrebe play off postarané o špeciálnu motiváciu. V prípade postupu cez írsky klub sa totiž jeho hráči stretnú v majstrovskej vetve play off EL so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, ktorým bude jeden z dvojice PAOK Solún/Ajax Amsterdam.

Špeciálna motivácia

Na nové Tehelné pole tak môže prísť súper, ktorý má cveng, no hráči slovenského majstra musia ešte prejsť cez najbližšiu prekážku. „Už som si pozrel niektoré zápasy Dundalku a môžem povedať, že ten tím má kvalitu. Nezáleží na tom, či sme favoritmi zápasu. Musíme to brať tak, že už sme v treťom kole a každé mužstvo, ktoré sa dostane do tejto fázy, je silné. Treba sa vyvarovať aj malých chýb, ktoré vedia súperi v Európe kruto potrestať. Dôležité je zostať plne koncentrovaní a odviesť maximum v boji o postup do ďalšieho kola. Sme pripravení a verím, že to dokážeme," uviedol Alexandar Čavrič.

V kádri belasých prišlo v minulom týždni k jednej zmene, už v ňom nefiguruje čiernohorský útočník Boris Cmiljanič. Slovan ho pustil na hosťovanie do rakúskeho klubu FC Flyeralarm Admira Wacker Mödling.

Stredajšiu slovensko-írsku konfrontáciu budú rozhodovať Francúzi. Ako hlavný povedie zápas Frank Schneider, na čiarach mu budú asistovať Guillaume Debart a Djemel Zitouni.