Brazílske Flamengo chce získať Balotelliho

Presunie sa kontroverzný futbalista do Južnej Ameriky?

Mario Balotelli ešte s dresom Olympique Marseille — Foto: TASR/AP/Claude Paris

Rio de Janeiro 6. augusta (TASR) - Taliansky futbalový útočník Mario Balotelli by mohol zamieriť do brazílskeho klubu Flamengo. Dvadsaťosemročný bývalý reprezentant je bez zmluvy od 1. júla, keď sa skončilo jeho polročné pôsobenie v Olympique Marseille. Počas neho odohral 15 duelov a strelil osem gólov, no na novom kontrakte sa s vedením nedohodol.

O jeho služby prejavil záujem klub z Ria de Janeiro, ktorého zástupcovia sa už stretli s hráčom v Európe. „Prebehol kontakt a vyjadril sa, že má záujem hrať za náš tím. Bez debaty, je to výborný hráč. Je bez zmluvy, ale predtým, ako s nami podpíše kontrakt, sa toho môže stať ešte veľa," citovali brazílske médiá prezidenta klubu Rodolfa Landima.

Balotelli si zahral v Brazílii v národnom drese počas Pohára konfederácií v roku 2013 a o rok neskôr na majstrovstvách sveta a nikdy sa netajil obdivom k futbalu v tejto krajine. Informovala agentúra AFP.