Tenis: Chlapci aj dievčatá SR postúpili do semifinále ME do 18 rokov

La Rochelle/Granville 5. augusta (TASR) - Slovenským tenistom sa po kvalifikačnej skupine na majstrovstvách Európy do 18 rokov vo francúzskom La Rochelle darilo aj na záverečnom turnaji družstiev. János Fekete, Lukáš Pokorný a Krištof Minárik zdolali Rakúsko 3:0 a postúpili do utorňajšieho semifinále, kde sa stretnú s reprezentáciou Talianska.

„Zápas proti favorizovanému súperovi sme lepšie zvládli my. Dlho som sa rozhodoval, koho postaviť na post dvojky. Rozhodol som sa pre Lukáša Pokorného, ktorý svojho súpera už tento rok zdolal. Prvý set vyhral aj s pomocou šťastia rakúsky tenista 7:6. V druhom a treťom sete sa Lukášova hra zlepšila, bol aktívnejší, dobre podával a zaslúžene vyhral. Tým pre nás získal dôležitý prvý bod. V zápase jednotiek sa János Fekete stretol so súperom, s ktorým na predchádzajúcich dvoch turnajoch prehral. Ako sa vraví - do tretice všetko dobré - a tak to bolo aj v tomto prípade. János nedal Rakúšanovi dobrou hrou žiadnu šancu a prvý set vyhral 6:2. Lepšie začal aj v druhom sete, keď viedol 3:0. Potom sa hra vyrovnala, no János zvládol záver a vybojoval postup do semifinále po víťazstve 6:2, 6:4. Minárik s Pokorným vo štvorhre súperov tiež prevýšili a spečatili výsledok na 3:0," zhodnotil kapitán František Horváth pre oficiálnu stránku Slovenského tenisového zväzu (STZ).

Slovenské dievčatá zažili víťazný štart na ME do 18 rokov vo francúzskom Granville. Vo štvrťfinále zvíťazili nad výberom Maďarska 2:1 a postúpili do utorňajšieho semifinále. Úspešné boli obe singlistky, Viktória Morvayová aj Romana Čisovská zvíťazili bez straty setu.

Na štvorhru nastúpila Morvayová po boku Michaely Kadlečkovej, po vyhratom prvom sete však v ďalších dvoch ťahali za kratší koniec. V semifinále si mladé Slovenky zmerajú sily s reprezentáciou Veľkej Británie, ktorá vyradila druhé nasadené Rusko.