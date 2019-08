Kristián Plaštiak

Chlapec postavil z odpadu veterný mlyn a do dediny tak priviedol vodu aj elektrinu. Teraz o ňom nakrútili film

Príbeh Williama Kamkwambu sa tento rok dočkal filmového spracovania.

— Foto: Wikimedia CC

WIMBE 6. augusta - Krajina Malawi na juhovýchode Afriky patrí k najchudobnejším oblastiam celého kontinentu. V roku 2001 na krajinu udrel hrozivý hladomor, kvôli ktorému miestna mládež nemohla chodiť ani do škôl, pretože ich rodičia nemali dostatok financií na hradenie školného. Rovnako to bolo aj v prípade štrnásťročného Williama Kamkwambu, ktorý preto musel chodiť do knižnice, ak chcel získať aspoň aké-také vzdelanie. Tam sa mu najviac pozdávala kniha Using Energy, ktorá mu zmenila život. Onedlho celej dedine zabezpečil prívod pitnej vody a elektrinu.

Vynálezca z chatrče

V knihe našiel obrázky a presný opis toho, ako má správne fungovať veterný mlyn. Samozrejme, chlapcovi z chudobnej oblasti chýbali potrebné materiály, a tak začal hľadať v odpadkoch. Kúsky ventilátorov, bicyklov či PVC trúbok vláčil k sebe domov a miestni dedinčania sa mu smiali a hovorili, že je blázon. On bol však už vtedy presvedčený o tom, že jeho nápad sa mu podarí dotiahnuť do úspešného konca. Chcel postaviť vlastný mlyn.

Kniha, ktorá zmenila život Williama, jeho rodiny a celej dediny Wimbe Foto: Flickr

Podarilo sa

Keď dokončený mlyn dokázal rozsvietiť žiarovku, nik tomu nemohol uveriť. Do Williamovho domu prichádzali ľudia z dediny i z ďaleka, aby videli nemožné. Pôvodná konštrukcia z eukalyptového dreva a predmetov zo skládky sa zmenila na betónovú stavbu. Merala 12 metrov, aby mohla zachytávať aj vietor nad stromami. William vo svojom vynaliezaní neprestával pokračovať a pripojil k mlynu mechanické čerpadlo a nádrže na vodu.

Williamov prvý veterný mlyn Foto: Wikimedia CC

Už viac nemusí hladovať

V súčasnosti žije v americkom San Franciscu. V roku 2013 ho časopis TIME zaradil do zoznamu 30-ich ľudí do 30 rokov, ktorí menia svet, pričom donedávna netušil, čo je to internet a ako funguje. O rok nato vyštudoval odbor environmentálnych štúdií na Dartmouth College v New Hampshire. Spolupracuje s organizáciami, ktoré vytvárajú produkty a prevádzkujú služby ľuďom, ktorí žijú v chudobných podmienkach. V roku 2010 napísal v spolupráci Bryana Mealera knihu o svojom živote. Tá sa stala súčasťou povinného čítania na niekoľkých univerzitách.

Druhý mlyn bol o niečo vyšší, aby získal viac energie Foto: Wikimedia CC

Podľa Williamovho života je natočený film s názvom The Boy Who Harnessed the Wind z roku 2019. Zaujímavosťou je, že sa natáčalo na rovnakých miestach, kde sa príbeh skutočne odohral. Vo videu nižšie si môžete pozrieť upútavku.

Zdroj: Wikipedia, Youtube