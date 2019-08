TASR

Dnes o 08:22

Galko: V septembri nebudem kandidovať na predsedu SaS

Galko tvrdí, zvažoval, že sa po vypršaní riadneho štvorročného Sulíkovho mandátu v júni 2020 bude uchádzať o funkciu predsedu SaS.

Na fotografii podpredseda SaS Ľubomír Galko, archívna snímka — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 5. augusta (TASR) - Na takto narýchlo zvolanom mimoriadnom kongrese 7. septembra určite nebudem kandidovať na predsedu SaS. Na sociálnej sieti to uviedol podpredseda strany Ľubomír Galko.

„Myslel som si, že to, že Richard Sulík bude predseda strany do júna 2020, teda dovtedy, pokiaľ mu vyprší mandát, a zároveň povedie stranu vo februári 2020 do volieb ako líder, máme už v strane ujasnené a uzavreté," povedal Galko.

Ako tvrdí, zvažoval, že sa po vypršaní riadneho štvorročného Sulíkovho mandátu v júni 2020 bude uchádzať o funkciu predsedu SaS. „Záviselo by to však od mnohých faktorov, predovšetkým volebného výsledku strany SaS vo februárových voľbách, ale napríklad aj od môjho zdravotného stavu, nakoľko nemám ešte všetky veci úplne doriešené," podotkol Galko.

Rozhodnutie kandidovať na šéfa SaS a viesť stranu štyri roky sa podľa jeho slov nerobí tak, že sa „ráno zobudíte a večer kandidujete". Galko tvrdí, že ak by sa nakoniec rozhodol kandidovať, určite by sa na to pripravil vrátane straníckej kampane. „Pričom štyri mesiace od februára 2020 do júna 2020 pokladám za optimálnu dobu," podotkol s tým, že v septembri kandidovať za predsedu SaS nebude.

Predseda opozičnej SaS Richard Sulík zvolal na 7. septembra mimoriadny kongres strany, kde plánuje odstúpiť z funkcie šéfa strany. O post sa bude uchádzať opäť. Týmto krokom si chce potvrdiť svoju pozíciu. Pokiaľ by v boji o predsednícky post neuspel, kandidačná listina bude podľa Sulíka závisieť od nového predsedu. Ako možný Sulíkov protikandidát sa spomínal podpredseda SaS Galko.