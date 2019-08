Archeológ ukazuje, ako naozaj vyzerali Vikingovia, ľudia v praveku či starovekom Ríme. Pozrite si jeho výtvory

Kristián Plaštiak

Keď uvidíte Neandertálca, budete si myslieť, že ide o skutočného človeka.

BRATISLAVA 9. augusta - Ako by sa vám páčilo, ak by ste na malú chvíľu mohli nakuknúť do histórie? Videli by ste všetky veľkolepé stavby, ktoré v súčasnosti obdivujeme na dovolenkách, ešte v čase, keď boli nové. Okrem nich by ste sa stali svedkami aj čohosi obyčajného, čím je život bežných ľudí žijúcich v tom určitom období.

Ako vôbec vyzerali? Svet sa vyvíja a s ním aj človek, takže je nepravdepodobné, že človek, ktorý žil pred 5-tisíc rokmi, vyzerá rovnako ako dnes. Rovnakým problémom sa zaoberá aj švédsky archeológ a sochár Oscar Nilsson, informuje portál Bored Panda.

Ešte v roku 1996 založil spoločnosť O. D. Nilsson. Odvtedy spolupracuje s múzeami a archeologickými inštitúciami po celom svete, vďaka ktorým sa dostáva do kontaktu s telesnými ostatkami ľudí, ktorí žili pred tisíckami rokov. Vďaka moderným technológiám dokáže vytvoriť vizuály toho, ako daný človek vyzeral. Pozrite si fotografie a vráťte sa späť v čase.

Viking zo švédskeho mesta Sigtuna

Muž mal svetlú pokožku, modré oči a jemne ryšavé vlasy. Jeho ostatky pochádzajú zo začiatku 11. storočia. Zomrel vo veku štyridsiatich piatich rokov.

Stredoveký Švéd

Tu sa dá predpokladať, že tento muž zo stredného Švédska často strieľal z luku. Nasvedčuje tomu fakt, že trpel takzvaným os acromiale, čo je ochorenie kostí v pleci. Často ním trpeli lukostrelci. Pochádza z obdobia medzi 1470 až 1540.

Birger Jarl

Opäť ďalší Švéd, niet divu, keďže samotný autor projektu pochádza z tejto škandinávskej krajiny. Muž na obrázku celému Švédsku dokonca vládol! A to v rokoch 1248 až 1266. Tradične je považovaný za zakladateľa Štokholmu.

Žena z Peru

Kráľovstvo Wari stálo na území dnešného Peru. Viac ako 800-ročné pozostatky tejto ženy objavil pred niekoľkými rokmi poľský tím archeológov. V hrobe bolo okrem nej ďalších šesťdesiat žien, ktoré boli obetované po tom, čo zomrela ich kráľovná.

Neandertálska žena

Jej ostatky boli objavené v roku 1848 na Gibraltáre. Žila pred 45- až 50-tisíc rokmi. Dnešní Európania majú s Neandertálcami spoločné asi iba 2-4% DNA, čo znamená, že nejde o druh homo sapiens.

Žena z dôb rímskeho Anglicka

V roku 250 patrila takmer celá Británia Rímu. Rímske impérium vtedy vládlo takmer celému známemu svetu. Táto žena zomrela vo veku 25-35 rokov.

Sas z Anglicka

V 5. storočí, keď do Anglicka prichádzali germánske kmene Anglov a Sasov, prišiel na ostrovy aj tento muž. Jeho ostatky napovedajú, že mal pevné telo, takže mohlo ísť o vojaka. Zomrel ako 50-ročný približne okolo roku 550. Sú na ňom badateľné zranenia z bitiek.