TASR

Dnes o 07:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Mladí Slováci bojovali, no napokon tesne prehrali so Švédmi

V prvom stretnutí "béčka" zvíťazilo Rusko nad USA 6:2.

Na snímke v strede hráč Slovenska Artur Turanský na turnaji Hlinka Gretzky Cup 2018, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Piešťany 6. augusta (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov prehrala v pondelňajšom zápase B-skupiny medzinárodného turnaja Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch so švédskymi rovesníkmi 2:3. Góly domácich dali Matej Kašlík a Samuel Rehák. V prvom stretnutí "béčka" zvíťazilo Rusko nad USA 6:2.

Kanada si v A-skupine v českom meste Břeclav poradila s Fínskom 6:0 a Česko zdolalo Švajčiarsko 4:3 po samostatných nájazdoch.

Slováci sa v utorok o 19.00 h stretnú s USA.

Hlinka Gretzky Cup hokejistov do 18 rokov: A-skupina (Břeclav):

Fínsko - Kanada 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)

Česko - Švajčiarsko 4:3 pp a sn (2:1, 0:2, 1:0 - 0:0, 1:0)



B-skupina (Piešťany):

Rusko - USA 6:2 (0:2, 4:0, 2:0)



Slovensko - Švédsko 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 4. Kašlík (Kolenič, Stacha), 46. Rehák (Nemec, Kašlík) - 1. Kumlin (Lööf), 24. Ljungman, 42. Hedlund. Vylúčení: 7:7, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, Fridrich - Synek, Krajčík

zostava SR: Latkóczy - Kňažko, Fatul, Stacha, Nemec, Groch, Putala, Ketner, Jombík - Chromiak, Myklukha, Lašák - Kašlík, Rehák, Kolenič - Mastič, Faith, Bačo - Nemec, Petráš, Lipiansky

Hlasy po zápase /zdroj: hockeyslovakia.sk/:

Ivan Feneš, tréner SR "18": „Výsledok nás mrzí, ale sme vo fáze, keď sa potrebujeme zlepšovať každým dňom, takže momentálne ten výsledok nie je až tak dôležitý. Dôležitá je práve predvedená hra, ktorá na to, že to bol náš prvý oficiálny zápas na medzinárodnej scéne v tomto zložení, bola výborná. Chlapci podali fantastický výkon pred fantastickým publikom. Bojovali sme do konca, bolo to trochu aj o šťastí. Dnes rozhodli presilové hry, súper využil dve, my bohužiaľ iba jednu, a to asi rozhodlo o víťazstve. Snažíme sa o moderný útočný hokej, pri ktorom aj top tímy majú obrovské problémy pri bránení. Toto je náš cieľ, aby sme boli viac na puku a menej strácali. Proti Kanade bolo tých strát veľa, dnes proti Švédom sme však podali oveľa lepší výkon."

Samuel Kňažko, obranca SR: „Za veľmi pozitívne považujem, že sme hrali vyrovnanú partiu so Švédmi a myslím si, že sme boli aj lepší. Na začiatok turnaja sme však odohrali veľmi kvalitný zápas a keď takto budeme pokračovať, tak sa môžeme dostať čo najďalej. Napokon rozhodli oslabenia, čo nás samozrejme mrzí, ale my sme mali tiež dosť presiloviek, lenže Švédi využili až dve. Práve to rozhoduje zápasy na svetovej úrovni a dnes nás to stálo lepší výsledok."