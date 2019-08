Marián Balázs

Dnes o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Križovatky LIVE: Módny priemysel ničí planétu. Inšpirujte sa Slovenkami, ktoré vedia, ako to zmeniť

Relácia KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom sa opäť nahrávala medzi ľuďmi.

SEREĎ 5. augusta - Horúcou témou posledných rokov je životné prostredie, ktoré je ničené z každej strany. Pomaly si to začína uvedomovať aj módny priemysel, ktorý patrí k jeho veľkým znečisťovateľom. Ako to zlepšiť, o toxickom odpade a o udržateľnej móde sa na Vata Feste v Seredi spolu s Mariánom Balázsom rozprávali Alžbeta Irhová a Eva Stančeková.

Ako hovorí Alžbeta, príbeh oblečenia nezačína v obchodoch, ale na poli. „Výroba oblečenia má veľa elementov, ktoré prispievajú k znečisťovaniu životného prostredia,“ vysvetľuje. Oblečenie sa napríklad vyrába z vlákien, pričom napríklad na bavlnu je potrebné veľké množstvo vody, ale aj pesticídov, čo je zas chémia. Eva dodáva, že problémom je najmä nadprodukcia oblečenia a koncept fast fashion (rýchlej módy).

Pomôcť môže napríklad nápad, u ktorého sa Eva inšpirovala v Dánsku, kde žila šesť rokov. Na starosti má projekt Šumné, kde sa venuje možnosti prenájmu oblečenia od lokálnych dizajnérov. „Sú to kúsky, ktoré sú kvalitne a eticky vyrábané, a snažíme sa ich takouto formou dostať k širšej verejnosti," vysvetľuje.

Zľava: Marián Balázs, Alžbeta Irhová a Eva Stančeková Foto: Archív Dobrých novín

KRIŽOVATKY s Mariánom Balázsom Foto: archív Dobrých novín

Stačia aj malé zmeny

Alžbeta sa vo svojom projekte Bagbet venuje dizajnovému spracovaniu textilného odpadu (artcyklácii). Spolupracuje napríklad s firmami, ktoré u nás šijú pre zahraničné značky, a od nich odoberá zvyškové výroby, ktoré im zostanú po výrobe. „Z toho šijem nohavice, sukne a tak ďalej," dodáva. Problémom pre niekoho môže byť vyššia cena, Alžbeta však tvrdí, že to nie je až tak veľa a je do toho zarátaný aj venovaný čas a to, že chce, aby boli krajčírky adekvátne zaplatené.

A ako môže k zmene prispieť aj obyčajný človek? Podľa Evy stačia aj malé zmeny, ktoré v prípade toho, že ich bude robiť veľa ľudí, môžu mať globálny dopad, a k tomu by mohlo dopomôcť aj požičiavanie oblečenia. Zaujímavým konceptom je aj „swapovanie“, čiže výmena oblečenia, ktoré odporúča Alžbeta. Priniesť môžete svoje pekné veci, ktoré už nenosíte, a vymeniť ich za veci, ktoré priniesli iní ľudia.

Viac o udržateľnej móde aj o tom, čím by sme sa mohli inšpirovať, si môžete pozrieť v priloženom videozázname z celej debaty. Tú do posunkovej reči prekladal Pavol Roman.