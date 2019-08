TASR

KHL: Najproduktívnejší obranca v histórii ligy Dallman ukončil kariéru

Informoval o tom na svojom Facebooku.

Na snímke uprostred Adam Liška (Slovan), vľavo Kevin Dallman a vpravo brankár Dominik Hrachovina (obaja Barys) v zápase KHL HC Slovan Bratislava - Barys Astana v Bratislave 5. novembra 2018. — Foto: TASR - Martin Baumann

Astana 5. augusta (TASR) - Najproduktívnejší obranca v histórii Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Kevin Dallman ukončil svoju športovú kariéru. Informoval o tom na svojom Facebooku.

Rodený Kanaďan prišiel do KHL v sezóne 2008/2009. Hrával za Barys Astana, neskôr aj za reprezentáciu Kazachstanu. V rokoch 2012/2013 pôsobil v SKA Petrohrad, odkiaľ sa vrátil späť do Astany. V uplynulej sezóne odohral 49 zápasov s bilanciou 5 gólov a 14 asistencií. "Rozhodol som sa ukončiť svoju kariéru. Chcel by som sa poďakovať mojej manželke a deťom. S ich pomocou bol môj život jednoduchší. Milujem ich viac ako čokoľvek iné. Barysu ďakujem za jeho veľkorysosť, bude mi to chýbať. V Kazachstane sú najlepší fanúšikovia, bez ich podpory by som nemohol pravidelne hrávať hokej na vysokej úrovni. Je pre mňa ťažké rozlúčiť sa, ale som na to pripravený," napísal Dallman.

Tridsaťosemročný obranca odohral v nadnárodnej súťaži 620 zápasov, zaznamenal 142 gólov a 289 asistencií. Sedemkrát bol členom All Star zápasu.