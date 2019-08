Historický úspech slovenských školákov: Z parížskej chemickej olympiády priniesli štyri medaily

Let's have a look at what happened today, July 27th, with the #IChO2019 photo of the day ?! . #photooftheday #IChO #Paris #France #event #international #chemistry #olympiad #students . Photo credit: Media46 . @educationfrance @enseignementsup.recherche @maisondelachimie @france_chimie_idf @iledefrance @bayerofficial @perkinelmer @citedessciences @sanofi_france @chateauversailles @cnrs @total @solvaygroup @arkemagroup @polytechniqueparis @eaudeparis @sorbonne_univ @monnaiedeparis @lecnam @ticalculators @exxonmobil @ligue_enseignement

A post shared by InternationalChemistryOlympiad (@icho.official) on Jul 27, 2019 at 1:43pm PDT