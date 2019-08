Dominika Pacigová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Mama po prvý raz počuje biť srdce jej synčeka v hrudi malej Loly

Brooke stratila svojho dvojročného synčeka. Rozhodla sa však zachrániť životy iných detí.

MINNESOTA 5. augusta - Brooke Eaton si prešla hotovým peklom. Jej dvojročný syn Cazmirr „Cash“ Landers sa pred rokom utopil. Strata ju nesmierne zasiahla. Keďže prišla o vlastné dieťa, chcela zachrániť život tým, ktorým sa ešte dá pomôcť.

Zachránila život

Srdiečko transplantovali Lole Bond, ktorá sa narodila so zriedkavým ochorením, a to detskou kardiomyopatiou. Ide o ochorenie, ktoré spôsobuje zväčšenie, zhrubnutie alebo stuhnutie srdca, uvádza American Heart Association.

Podľa informácií portálu CNN, keď mala Lola šestnásť dní, jej rodičia sa dozvedeli, že jej srdiečko zlyhalo. Práve tu prišla pomoc zo strany Eaton. Jej nezištná pomoc zachránila život malého dievčatka. Vďaka transplantácii sa jej v dnešných dňoch darí a lekári dúfajú, že sa uzdraví a bude môcť prežiť normálne detstvo.

Dojímavé stretnutie

Slobodná mamička Eaton sa rozhodla so štvorročnou dcérou vycestovať do Minnesoty. Tam sa v nemocnici na detskom oddelení stretla po prvý raz s Lolou. „Hneď, ako som vošla do izby, bolo to ohromujúce. Keď som ju videla, začala som plakať,“ povedala pre CNN.

Tak, ako v každej matke, aj v Eaton to zanechalo obrovské emócie. „Cítila som tlkot srdca môjho syna,“ uviedla.

Cashove orgány údajne zachránili život aj ďalším trom deťom. „Rád sa delil. To, čo dal Lole a iným deťom, predstavuje presne to, kým bol,“ dodala pre Fox 9.