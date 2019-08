Dominika Pacigová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Facebook zmení názov Instagramu aj WhatsAppu. Nájsť ich však stále nebude problém

Obľúbené aplikácie čaká čoskoro zmena názvu.

Foto: Ilustračné — Foto: Pexels

SAN FRANCISCO 5. augusta - Facebook už pred rokmi odkúpil Instagram i WhatsApp. Spoločnosť ich nechala fungovať samostatne a na serveroch nebolo zrejmé, že by ich vlastnil Facebook. Nové názvy aplikácií však už každému prezradia, komu patria.

Kozmetické zmeny v názvoch

Aplikácie Instagram a WhatsApp využívajú na komunikáciu milióny ľudí. To, že ich odkúpil Facebook, je už v dnešných dňoch pomerne známe. Novinkou však je, že hľadať ich budete musieť pod novými názvami, a to "WhatsApp from Facebook" a "Instagram from Facebook", uvádza portál Independent.

Foto: Ilustračné Foto: pixabay.com

Foto: Ilustračné Foto: pixabay.com

Správu o zmene názvov priniesol ako prvý portál The Information. Nové názvy by sa mali objaviť najmä v obchodoch s aplikáciami, a to Google Play či App Store. Na domovskej obrazovke by mali ostať v pôvodnom stave. Je však pravdepodobné, že v momente, keď aplikáciu otvoríte, objaví sa nový názov.

Toto prepojenie by malo byť prínosom pre ľudí, ktorí budú chcieť posielať správy napríklad z Instagramu priamo na WhatsApp a podobne.