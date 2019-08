TASR

Vysoké Tatry: V TANAP-e a PIENAP-e budú po roku opäť rátať turistov

Cieľom každoročného spočítania návštevníkov vo vysokohorskom prostredí je zistiť predovšetkým to, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít.

Počítanie turistov v TANAPE na štíte Rysy dňa 7. augusta 2018. Na snímke turistov na slovensko-poľskom hraničnom vrchole Rysov počíta lesník Ochranného obvodu Štrbské Pleso, Štátnych lesov TANAPu Ľuboš Fabián. — Foto: TASR – Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 5. augusta (TASR) – Tatranský a Pieninský národný park (TANAP, PIENAP) čaká v utorok 6. augusta pravidelná inventúra turistov. Cieľom každoročného spočítania návštevníkov vo vysokohorskom prostredí je zistiť predovšetkým to, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít. Uviedla to Martina Petránová zo Štátnych lesov (ŠL) TANAP-u s tým, že do terénu vyrazia lesníci, ktorí budú spolu s ďalšími dobrovoľníkmi od 5. do 19. hodiny mapovať návštevnosť približne na 40 miestach, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no i na vrcholoch Kriváňa a Rysov.

„Do sčítacích hárkov zapíšu nielen počty turistov, ale na vybraných lokalitách aj ich národnosť. Získané údaje zužitkujeme ako správca územia najmä pri plánovaní údržby turistickej a informačnej siete, poslúžia aj pri zlepšovaní ďalších služieb v tomto vzácnom území,“ ozrejmila Petránová.

ŠL TANAP-u evidujú návštevnosť v národnom parku už od roku 1972. Vlani v deň spočítania prešlo po značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí TANAP-u 24.061 turistov. Najnavštevovanejším miestom bolo Popradské pleso, spomedzi dvojice sledovaných vrcholov si prvenstvo udržali Rysy. Najpočetnejšiu skupinu návštevníkov podobne ako po minulé roky tvorili Slováci, Česi a Poliaci, nechýbali však ani Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi, Íri, Holanďania, Izraelčania, Rumuni, dokonca sa medzi výletníkmi objavili aj Austrálčania či Kórejci.

„V Pieninách už tradične dominovali Poliaci, po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca prešlo v deň spočítania oboma smermi 3585 turistov, z toho takmer 3000 na bicykli, zvyšok pešo. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 6858 návštevníkov,“ doplnila údaje z vlaňajška Petránová.

Najvyšší počet turistov vo vysokohorskom prostredí za posledných 15 rokov evidujú ŠL TANAP-u v roku 2014. Za jediný deň ich vtedy narátali 24.117. Rekord si drží rok 1980 s 26.520 návštevníkmi.