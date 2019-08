TASR

Dnes o 10:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trnava chce rozšíriť systém zdieľaných elektrobicyklov, hľadá sponzorov

Prvých 50 elektrobicyklov darovala mestu developerská spoločnosť Lucron, ďalších 30 zakúpila samospráva z vlastných zdrojov.

Bikesharing, ilustračný obrázok — Foto: TASR/Pavol Zachar

Trnava 4. augusta (TASR) – Mesto Trnava sa rozhodlo rozšíriť systém zdieľaných elektrobicyklov na území mesta a vyhlásilo výzvu na predloženie sponzorských ponúk. Jej cieľom je získanie nových partnerov, ktorí podporia projekt a zakúpia pre mesto nové elektrobicykle či náhradné diely s príslušenstvom.

„Sme prvá samospráva na Slovensku, ktorá týmto spôsobom oslovuje komerčnú sféru i verejnosť s ponukou spolupráce. Vyskúšali sme si to už pred pár mesiacmi pri projekte miniTrnava, kde sme vďaka výzve na sponzoring získali hneď niekoľko partnerov, čím sme ušetrili časť financií z mestského rozpočtu,“ povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

Prvých 50 elektrobicyklov darovala mestu developerská spoločnosť Lucron, ďalších 30 zakúpila samospráva z vlastných zdrojov. Po takmer piatich mesiacoch ostrej prevádzky na nich jazdí viac ako 1800 používateľov. Podľa júlových štatistík zaznamenal prevádzkovateľ žlto-čiernych elektrobicyklov Arboria bike zhruba 600 výpožičiek denne.

Vedenie mesta sa zároveň dohodlo so spoločnosťou Lucron na rebrandingu súčasného pomenovania služby zdieľaných elektrobicyklov Arboria bike na Trnavský bikesharing. „Je to z toho dôvodu, aby sa mohol príchodom nových partnerov zvýšiť počet elektrobicyklov a ich používateľov. Naša spoločnosť víta otvorenie projektu aj pre iných sponzorov. Naďalej chceme aktívne participovať na jeho podpore. V najbližšom období plánujeme do bikesharingu investovať približne 40 000 eur,“ uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti Peter Kavecký.

Spojenie Arboria bike nesúce meno po mestskej štvrti, ktorú v Trnave spoločnosť Lucron buduje, bude označovať prvých 50 elektrobicyklov s jeho logom. Ďalších 30 kusov, ktoré zakúpila samospráva z vlastných zdrojov, je odlíšených znakom mesta Trnava. Ďalšie prírastky od nových sponzorov budú označené ich vlastnými vizuálmi.